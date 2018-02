55 Millionen Euro? Tottenham will wohl Palace-Stürmer

Premier League Leicester -

Stoke Premier League Liverpool -

West Ham Premier League Watford -

Everton Premier League West Bromwich -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Newcastle (DELAYED) Premier League Brighton -

Swansea (DELAYED) Premier League Burnley -

Southampton (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Tottenham Premier League Man United -

Chelsea League Cup Arsenal -

Man City League Cup Arsenal -

Man City (Rocket Beans) Premier League Arsenal -

Man City Premier League Burnley -

Everton Premier League Liverpool -

Newcastle Premier League Southampton -

Stoke (Delayed) Premier League Watford -

West Bromwich (Delayed) Premier League Brighton -

Die Tottenham Hotspur sind offenbar an einer Verpflichtung von Wilfried Zaha interessiert. Der 25-jährige Rechtsaußen machte zuletzt mit starken Leistungen für den Stadtrivalen Crystal Palace auf sich aufmerksam.







Laut der englischen Times versuchte Tottenham in der Vergangenheit bereits zweimal, Zaha zu verpflichten. Im kommenden Sommer soll ein erneuter Anlauf gestartet werden. Angeblich verlangt Palace eine Ablösesumme von rund 55 Millionen Euro.

Zuletzt wurden auch dem FC Chelsea und Manchester United Interesse an Zaha nachgesagt. Bei United spielte Zaha bereits zeitweise: Nach einem enttäuschenden Halbjahr wechselte er im Januar 2014 aber per Leihe zu Cardiff City.

In der Folge kehrte Zaha erst per Leihe und dann fest zu Palace zurück. In der laufenden Saison erzielte er in 20 Premier-League-Spielern vier Tore und bereitete zwei weitere vor. Sein aktueller Vertrag läuft noch bis 2022.