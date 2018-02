Manchester Citys De Bruyne über hohe Belastung: "Du fühlst Dich wie Scheiße."

Premier League Tottenham -

Arsenal Premier League Man City -

Leicester Premier League Everton -

Crystal Palace (Delayed) Premier League West Ham -

Watford (DELAYED) Premier League Stoke -

Brighton Premier League Swansea -

Burnley (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Bournemouth Premier League Newcastle -

Man United Premier League Southampton -

Liverpool Premier League Chelsea -

West Brom

Mittelfeldstar Kevin De Bruyne von Manchester City beklagt sich über die hohen Belastungen, denen ein Fußballer in England standhalten muss.

"Du fühlst Dich gut für zehn Spiele, dann fühlst Du dich okay für zehn Spiele und den Rest fühlst Du Dich wie Scheiße", wurde der Belgier nach dem 1:1 gegen Burnley vom Guardian zitiert. Der Ex-Wolfsburger erklärte weiter: "Uns stehen derzeit nur 15 oder 16 Spieler zur Verfügung, also müssen wir da durch. Wir haben einfach nicht genug Spieler übrig. Das sorgt dafür, dass wir uns ein bisschen müde fühlen, was es schwerer macht."

De Bruyne der Dauerbrenner

De Bruyne stand in der aktuellen Spielzeit bislang in 42 Spielen insgesamt 3359 Minuten für City und seine Nationalmannschaft auf dem Platz, damit mehr als jeder andere Profi der europäischen Top-Ligen.

Mit Kyle Walker (40), Fernandinho (40) und Nicolas Otamendi bringen drei Mannschaftskollegen De Bruynes ähnliche Einsatzzahlen auf die Uhr. Zum Vergleich: Joshua Kimmich, stets beim FC Bayern gesetzt, belegt mit 35 Partien für den Rekordmeister und die DFB-Elf Platz 83 im Ranking der Dauerbrenner.

Zuletzt bekamen die Stars von City drei freie Tage von Guardiola eingeräumt. De Bruyne dazu: "Ich gehe weg, es ist ganz egal wohin."

Für Manchester City und den Belgier läuft es in dieser Spielzeit bestens: Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola dominiert in der englischen Liga, zudem löste sie locker das Ticket fürs Champions-League-Achtelfinale. Darüber hinaus sind die Citizens noch im FA Cup sowie im Ligapokal vertreten. Einen großen Anteil am positiven Saisonverlauf der Skyblues hat De Bruyne, der sich in der wohl besten Form seiner Karriere befindet.