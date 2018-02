Guardiola nach überraschendem Remis: "Haben fast perfekt gespielt".

Premier League Live Man United -

Huddersfield (Delayed) Premier League West Bromwich -

Southampton (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Stoke (DELAYED) Premier League Brighton -

West Ham (DELAYED) Premier League Leicester -

Swansea (Delayed) Premier League Crystal Palace -

Newcastle Premier League Liverpool -

Tottenham Premier League Watford -

Chelsea Premier League Tottenham -

Arsenal Premier League Man City -

Leicester Premier League Everton -

Crystal Palace (Delayed) Premier League West Ham -

Watford (DELAYED) Premier League Stoke -

Brighton Premier League Swansea -

Burnley (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Bournemouth Premier League Newcastle -

Man United Premier League Southampton -

Liverpool Premier League Chelsea -

West Brom

Manchester City musste am 26. Spieltag der Premier League einen überraschenden Punktverlust beim FC Burnley hinnehmen. Pep Guardiola war trotzdem hoch zufrieden.

"Wir haben gut gespielt. Im Aufbau und im Verteidigen langer und zweiter Bälle haben wir fast perfekt gespielt", so der Spanier nach dem Spiel. "In der Premier League kann, vor allem auswärts, in den letzten zehn Minuten bei einem 1:0 alles passieren", erklärte er. "Generell war es trotzdem eine hervorragende Leistung, mit der wir zufrieden sind."

Raheem Sterling nahm er nach dem kläglich vergebenen Schuss zum möglichen 2:0-Zwischenstand aus kürzester Distanz in Schutz: "So etwas passiert im Fußball, das nächste Mal trifft er wieder."

Trotz der Punkteteilung thront ManCity weiterhin unangefochten an der Spitze der Spitze der Liga mit 16 Punkten Vorsprung auf den Stadtrivalen United.