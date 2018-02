Emre Can will auch in der Nationalmannschaft "eine wichtige Rolle spielen"

Premier League Live Chelsea -

Emre Can vom FC Liverpool hat in der Premier League Platz zwei als Saisonziel ausgerufen. In der Nationalmannschaft will Can den nächsten Schritt machen.

"In der Champions League haben wir die Möglichkeit, weiterzukommen. In der Premier League können wir, wie ich glaube, noch Zweiter werden. Erster wird ein bisschen schwer", sagte Can im Interview mit DAZN. Trotz des unrealistischen Meistertitels gehen die Reds weiter jeden Wettbewerb mit "Vollgas" an. "In der Liga ist es oben sehr eng. Wir konzentrieren uns auf alle Wettbewerbe gleich."

Cans Nationalmannschaftskollege Leroy Sane spielt bei Manchester City eine herausragende Saison - wie auch der 24-Jährige findet: "Er hat einfach unter Beweis gestellt, was er kann. Leider ist er zur Zeit verletzt, aber er kann sicher auch für Deutschland bei der WM glänzen."

Bei der WM und generell in der Nationalauswahl will Can den nächsten Schritt Richtung Führungsspieler gehen. "Ich bin in einem guten Fußballeralter und gehe in der Mannschaft voran", sagt der Mittelfeldspieler über seinen Klub Liverpool, "aber auch in der Nationalmannschaft will ich nochmal einen Schritt nach vorne machen, mich zeigen und eine wichtige Rolle spielen".