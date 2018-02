Ex-Weltfußballer Ronaldinho lobt Harry Kane: Jedes Team würde ihn nehmen.

Premier League Arsenal -

Man City Premier League Burnley -

Everton Premier League Liverpool -

Newcastle Premier League Tottenham -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Leicester -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Stoke (Delayed) Premier League Watford -

West Bromwich (Delayed) Premier League Swansea -

West Ham (DELAYED) Premier League Brighton -

Arsenal Premier League Crystal Palace -

Man United Premier League Man United -

Liverpool Premier League Chelsea -

Crystal Palace Premier League Huddersfield -

Swansea (DELAYED) Premier League Everton -

Brighton (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Burnley (DELAYED) Premier League Newcastle -

Southampton Premier League Arsenal -

Watford Premier League Bournemouth -

Tottenham

Auch in dieser Saison führt Tottenhams Harry Kane die Torschützenliste der Premier League an. Ex-Weltfußballer Ronaldinho hat nicht nur deshalb eine hohe Meinung von dem Stürmer, wie er dem Mirror erzählt: "Er hat nun ein solches Level erreicht, dass jedes Team in der Welt ihn will. Er könnte zu jeder Mannschaft in Europa wechseln."

Vor allem in der aktuellen Spielzeit habe der Engländer nochmals einen großen Sprung nach vorne gemacht, fuhr der Brasilianer fort. Er könne sich nun einen ganz großen Klub aussuchen: "Barcelona, Real Madrid, Manchester City: Es macht nichts, wie stark das Team ist. Er gehört nun zu den wenigen Spielern in der Welt, für die jede Mannschaft Platz schaffen würde, wenn sie die Chance auf eine Verpflichtung hätte."

Ronaldinho: Die Vereine bezahlen, "was sie bezahlen müssen"

Der Vertrag des 24-Jährigen bei den Spurs läuft noch bis 2022, auch deshalb müsste ein interessierter Klub bei einem Kauf viel Geld in die Hand nehmen. Das macht laut Ronaldinho aber nichts: "In den letzten Transferperioden haben wir gesehen, dass die größten Klubs in Europa bezahlt haben, was nötig war, um die besten Spieler der Welt zu verpflichten."

Im vergangenen Sommer wechselte Neymar für 222 Millionen Euro von Barcelona zu Paris Saint-Germain. Tottenham-Boss Daniel Levy hatte betonte, dass für Kane eine noch höhere Summe fällig werden würde. "Vier oder fünf Klubs haben nun eine Stufe erreicht, bei der die Ablösesumme nicht mehr wichtig ist, wenn sie den Spieler wollen. Sie bezahlen, was sie bezahlen müssen", räumte Ronaldinho einem Wechsel durchaus Chancen ein.