Evertons Tosun mit Startschwierigkeiten: "Hat mit dem Tempo zu kämpfen"

Premier League Live Chelsea -

West Bromwich Premier League Leicester -

Stoke Premier League Liverpool -

West Ham Premier League Watford -

Everton Premier League West Bromwich -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Newcastle (DELAYED) Premier League Brighton -

Swansea (DELAYED) Premier League Burnley -

Southampton (DELAYED) League Cup Arsenal -

Man City League Cup Arsenal -

Man City (Rocket Beans)

Winter-Neuzugang Cenk Tosun kommt in der Premier League noch nicht so recht in die Gänge. Everton-Trainer Sam Allardyce nimmt seinen Schützling allerdings in Schutz.

"Er hat mit dem Tempo in der der Premier League zu kämpfen, was oft der Fall bei Spielern ist, die im Januar kommen", wird der Engländer in englischen Medien zitiert.

Abgeschrieben hat Allardyce den Türken, für den die Toffees 22 Millionen Euro an Besiktas zahlten, allerdings noch nicht. Tosun müsse nun hart arbeiten, um sich einzufinden.

"Es gibt aber keine Zweifel an seiner Torjägerqualität, aber man muss auch die Fähigkeit haben, in die Position zu kommen, um zu treffen. Das ist der harte Teil", so der 63-Jährige.