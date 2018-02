Berater von Kevin De Bruyne bestätigt Interesse von Barcelona und Real Madrid

Premier League Live Bournemouth -

Bei Manchester City zählt Kevin De Bruyne zu den absoluten Leistungsträgern. Wie sein Berater Patrick De Koster nun bei Eleven Sports verriet, war der Belgier vor seiner Verlängerung bei den Citizens umworben: "Jeder wusste, dass er bei ManCity verlängern wird. Aber die großen Vereine, die die Möglichkeit hätten, ihn zu bezahlen, haben sich die letzten Monate darüber informiert, was möglich ist."

Zu den interessierten Vereinen zählten auch der FC Barcelona und Real Madrid, wie der Agent bestätigt: "Sie sind die einzigen, die das können. Viel mehr gibt es nicht. Okay, die Nummer 34 und 37 aus China können ihn auch bezahlen, aber das ist keine Zukunftsperspektive für Kevin." Er könne dort zwar mehr verdienen als in Europa, letztlich sei das in seinem Alter jedoch zu unattraktiv.

Ein schneller Wechsel scheint nach der Vertragsverlängerung von De Bruyne ohnehin unwahrscheinlich. Im Januar unterschrieb er bei Manchester City ein neues Arbeitspapier bis 2023.