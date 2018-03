Rasenfunk - Der Fußball-Podcast: Premier League, what's up?

Premier League Arsenal -

Zur Bundesliga erfahrt ihr in unserer Schlusskonferenz zu jedem Spieltag alles, was man wissen muss. Aber wie sieht es eigentlich in anderen europäischen Ligen aus?

Wir starten den Versuch und wollen im Kurzpass mal über den deutschen Tellerrand hinausschauen. Zusammen mit DAZN-Kommentator Uli Hebel besprechen wir die Lage in der Premier League.

Was macht City so stark, welche Komponenten fehlen den Verfolgern und wer spielt eigentlich den Fußball der Zukunft dort?

Und falls ihr das Tribünengespräch mit Uli zu seinem Job als Fußballkommentator noch nicht gehört habt: Hier entlang, bitte.

Wenn euch das Format gefällt und die Zeit es erlaubt, machen wir so etwas jetzt öfter. Dass wir dazu überhaupt in der Lage sind, verdanken wir all den Rasenfunk-Supportern, die uns finanziell unterstützen. Ihr seid großartig!