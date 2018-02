Premier League: Chelsea zu Gast beim FC Watford: Wo kann ich das Spiel live sehen?

Premier League Live Man United -

Zum Abschluss des 26. Spieltags der Premier League gastiert der FC Chelsea am Montagabend bei Watford. Während die Gäste aus der Hauptstadt nach der Blamage gegen Bournemouth unter Druck stehen, wollen die Gastgeber endlich die Negativspirale stoppen. Live sehen könnt Ihr die Partie auf DAZN- SPOX verrät Euch zudem, wo Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen könnt und gibt euch alle Infos zu den Kontrahenten.

Der FC Watford ist in der Premier League seit fünf Spielen sieglos. Seit dem Trainerwechsel gelang auch unter Neu-Coach Javi Garcia noch kein Sieg. Im letzten Spiel trennte man sich torlos von Stoke City und steht derzeit aufgrund der guten Anfangsphase der Saison auf Platz elf - drei Punkte vor dem Achtzehnten Southampton.

Der FC Chelsea ist ebenfalls in keiner guten Form. In den letzten neun Partien gewannen die Blues wettbewerbsübergreifend nur drei Mal. Darunter die schmerzhafte Niederlage im Carabao Cup gegen Arsenal und der Tiefpunkt der Talfahrt: ein 0:3 an der heimischen Bridge gegen Bournemouth. Die Mission von Antonio Rüdiger und Co. ist klar: Wiedergutmachung.

Wann findet Watford - Chelsea statt?

Partie Datum Uhrzeit Stadion FC Watford - FC Chelsea 5. Februar 2018 21 Uhr Vicarage Road

TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Online-Streaming-Dienst für jede Art von Spitzensport. Neben hochklassigem Fußball aus Europas Top-Ligen bekommt Ihr mit der NFL, NBA, NHL und MLB die volle Ladung US-Sport. Außerdem werden Tennis, Boxen, Darts und weitere Sportarten übertragen. Die komplette Programmübersicht findet ihr hier. Zur Anmeldung gelangt ihr auf diesem Weg.

Für alle, die das Spiel nicht sehen können, gibt es bei SPOX natürlich einen LIVETICKER zur Partie.

FC Watford: Mit Gerard Deulofeu raus aus der Krise?

Der FC Watford lebt aktuell von seinem starken Saisonstart. Am 8. Spieltag standen die Hornets nach einem Sieg über Arsenal sogar auf Platz vier. Seitdem ging es bergab. Nur ein Sieg aus den letzten zwölf Partien, mit 44 Gegentoren stellen die Hornets gemeinsam mit Huddersfield die schlechteste Defensive und obendrein auch noch das schlechteste Heim-Team.

Trotzdem steht man noch drei Punkte über dem Strich und mit einem Mann soll es jetzt wieder aufwärts gehen: Mit der Ausleihe von Gerard Deulofeu landete Watford einen echten Coup. Der Flügelspieler feierte bei Stoke bereits sein Debüt, konnte das Remis aber nicht verhindern.

FC Chelsea: Antonio Conte bleibt realistisch - Giroud und Emerson dabei?

Nach der Niederlage gegen Bournemouth stand Chelsea-Coach Antonio Conte heftig in der Kritik. Der Italiener macht sich jedoch keine Sorgen um seinen Job, er hole das Maximale heraus und mache eine gute Arbeit. Das ausgegebene Ziel sind die Top Four. Momentan sind die Haupstädter gefährdet, aus eben jenen verdrängt zu werden.

Da kommt der FC Watford wie gerufen. Seit 13 Spielen ist man gegen die Hornets ungeschlagen. Diese Serie soll weiter ausgebaut werden. Mithelfen könnten dabei erstmals die Neuzugänge Olivier Giroud und Emerson Palmieri. Gegen die Cherries standen die beiden noch nicht im Kader, saßen aber auf der Tribüne.

Opta-Facts zu Watford - Chelsea