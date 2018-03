Premier League: FC Liverpool gegen Newcastle United live auf DAZN - Alle Infos zum Spiel

Premier League Stoke -

Am 29. Spieltag der Premier League empfängt Jürgen Klopps FC Liverpool Newcastle United. Obwohl die Mannschaften in der Tabelle 28 Punkte trennen, sind beide Teams in der Liga seit vier Spieltagen ungeschlagen. SPOX liefert euch das Wichtigste zur Partie sowie zum Livestream und Liveticker.

Der FC Liverpool hat momentan einen Lauf: Nur ein einziges Spiel der letzten 19 Partien ging für das Team von Jürgen Klopp in der Premier League verloren. Der Abstand zu Manchester United beträgt nur noch zwei Punkte, auf die die Reds am darauffolgenden Spieltag treffen.

Anders sieht's aus beim Gast aus Newcastle. Das Team um Trainer Rafael Benitez konnte zwischenzeitlich neun Spiele am Stück nicht gewinnen und steht deshalb mitten im Abstiegskampf. Jedoch zeigte die Mannschaft zuletzt Moral und verlor lediglich ein einziges Spiel aus den letzten acht Partien.

Wann und wo findet die Partie Liverpool gegen Newcastle statt?

Spiel FC Liverpool - Newcastle United Datum / Uhrzeit Sa., 03. März 2018 / 18.30 Uhr Austragungsort Anfield (Liverpool)

Wo kann ich Liverpool gegen Newcastle live verfolgen?

Es gibt die Partie weder im Free- noch im Pay-TV live zu sehen. Allerdings bietet der Streaming-Dienst DAZN die Begegnung live und in voller Länge im Stream an.

Was ist DAZN?

DAZNist das "Netflix des Sports". Neben Begegnungen aus der Premier League, gibt es die Primera Division, Serie A und Ligue 1 live auf DAZN zu sehen. Dazu sind die Highlights der 1. und 2. Bundesliga schon 40 Minuten nach Abpfiff abrufbar.

Neben den europäischen Top-Ligen, gibt es auf DAZN jede Menge US-Sport aus der NHL, NFL, MLB und NBA zu sehen. Auch Darts, Tennis, Boxen und Vieles mehr stehen bei DAZN im Programm.

Nach einem kostenlosen Probemonat kostet das Angebot monatlich 9,99 Euro und ist jederzeit kündbar.

Gibt es einen Liveticker zur Begegnung?

SPOX bietet, wie zu jeder Begegnung der Premier League, einen Liveticker an. Den Ticker findest Du hier.

Fakten zur Begegnung