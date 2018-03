Aubameyang auf Henrys Spuren bei Arsenal: Die Fußstapfen des Königs

Premier League Arsenal -

Nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund zum FC Arsenal verglich sich Pierre-Emerick Aubameyang mit Thierry Henry. Es ist der ambitionierteste Vergleich, den er wählen konnte. Doch was machte Henry so besonders? Und kann Aubameyang in seine Fußstapfen treten?

SPOX ging diesen Fragen nach und sprach dafür mit den Journalisten Chris Wheatley und Raphael Honigstein, Henrys ehemaligen Mitspielern Moritz Volz und Robert Pires sowie Akhil Vyas von der Fanvereinigung Arsenal Supporters Trust. Hier geht es zum großen multimedialen Artikel mit Statistiken, Videos und Bildern.

Am Donnerstagabend trifft Arsenal in der Premier League auf Manchester City (20.45 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER).