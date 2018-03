Manchester United gegen FC Chelsea im Livestream: Ein Verfolgerduell, das keines ist

Premier League Stoke -

Auf dem Papier ist das Aufeinandertreffen zwischen Manchester United und dem FC Chelsea am 28. Spieltag (So., 25.2. live auf DAZN) das vielzitierte Verfolgerduell. Doch der große Rückstand beider Teams auf Pep Guardiolas galaktische Citizens führt diesen Begriff fast ad absurdum. Und dennoch geht es um eine ganze Menge: Mit einem Sieg kann United den Vorsprung auf die Blues auf sechs Punkte ausbauen. Und da wäre ja noch die Privatfehde zwischen Jose Mourinho und Antonio Conte. SPOX sagt euch, was ihr über das Verfolgerduell, das eigentlich keines ist, wissen müsst und verrät euch, wo ihr das Spiel im Livestream verfolgen könnt.

"Wir sind gerade am Scheideweg zwischen einer guten und einer schlechten Saison", gab Antonio Rüdiger in einem Interview mit dem kicker unter der Woche zu Protokoll und man kommt nicht umhin, dem Nationalspieler absolut Recht zu geben. Anfang Februar sprach vieles dafür, dass Trainer Antonio Conte eher früher als später seinen Hut wird nehmen müssen. Nach peinlichen Pleiten gegen Watford und Bournemouth schien das nicht mehr nur eine Frage der Zeit zu sein, sondern der Zeitpunkt der Trennung schien gekommen.

Doch der FC Chelsea hielt an Conte fest, die Blues gewannen die nächsten beiden Spiele und gaben auch im Achtelfinalhinspiel gegen den FC Barcelona keine schlechte Figur ab. Allein ein Sieg blieb Chelsea gegen die favorisierten Katalanen verwehrt. Doch das Spiel hat gezeigt: der FC Chelsea kann trotz seiner chronischen Inkonstanz in der Liga immer noch mit den besten Europas mithalten.

Das Wort "Inkonstanz" beschreibt auch die vergangenen Wochen von Manchester United durchaus treffend. In einem fast perfekten Januar verloren die Red Devils ausgerechnet das wichtigste Spiel am Ende des Monats gegen die Spurs. Anschließend wackelte sich United von Spiel zu Spiel. Zwar gewann Manchester in der Liga und im FA Cup gegen Huddersfield, verlor aber auch gegen die abstiegsbedrohten Magpies von Newcastle United.

Darüber hinaus tat sich Manchester auch im ersten K.o.-Spiel in der Champions League beim FC Sevilla extrem schwer. Mit Blick auf die vergangenen Wochen dürften die Blues im Verfolgerduell, bei dem es angesichts des großen Rückstandes beider Mannschaften wohl "nur" um den Titel "Best of the Rest" geht, leicht favorisiert sein. Allerdings verloren die Red Devils bislang nur ein Heimspiel in dieser Premier-League-Saison - und das nur gegen Peps Citizens.

Manchester United gegen FC Chelsea: Anstoßzeit und Ort

Spiel Manchester United - FC Chelsea Datum Sonntag, 25. Februar Uhrzeit 15.05 Uhr Stadion Old Trafford, Manchester United

Wo kann ich Manchester United gegen FC Chelsea im Livestream sehen?

In Deutschland hat sich der Streamingdienst DAZN die Exklusivrechte an Livespielen aus der Premier League gesichert. Hier könnt ihr das Topspiel des 28. Spieltags zwischen Manchester United und dem FC Chelsea am Sonntag live verfolgen.

Ein Abo kostet bei DAZN 9,99 Euro im Monat und bietet neben hochklassigen Begegnungen aus den beiden höchsten englischen Ligen auch die Top-Spiele der Serie A, Primera Division und Ligue 1 live an. Außerdem hat sich DAZN mit seinem breitgefächerten Angebot aus den Vereinigten Staaten auch einen Ruf als "Home of the US Sport" gemacht, überträgt der Streamingdienst regelmäßig Spiele der NBA, NHL, MLB und der NFL, sowie Tennis, Boxen, Darts u.v.m. Zum Testen gibt es den ersten Monat umsonst.

Manchester United und der "Angstgegner" FC Chelsea

Der FC Chelsea ist in den vergangenen Jahren immer mehr zum Angstgegner für die Red Devils geworden. United gewann nur eine der letzten 14 Partien gegen die Blues und dieser eine Sieg in der Endphase der vergangenen Saison konnte auch nichts mehr am Meistertitel des FC Chelsea ändern. Außerdem verlor Manchester United gegen kein Team in der Premier League mehr Spiele (18) und kassierte mehr Gegentreffer (67) als gegen Chelsea. Die Red Devils haben also mehr als nur eine offene Rechnung mit den Blues zu begleichen.

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 05.11.2017 Premier League Chelsea ManUnited 1:0 16.04.2017 Premier League ManUnited Chelsea 2:0 13.03.2017 FA Cup Chelsea ManUnited 1:0 23.10.2016 Premier League Chelsea ManUnited 4:0 07.02.2016 Premier League Chelsea ManUnited 1:1 28.12.2015 Premier League ManUnited Chelsea 0:0 18.04.2015 Premier League Chelsea ManUnited 1:0 26.10.2014 Premier League ManUnited Chelsea 1:1 19.01.2014 Premier League Chelsea ManUnited 3:1 26.08.2013 Premier League ManUnited Chelsea 0:0

Showdown im Old Trafford: Mourinho vs. Conte

Chelsea gegen Manchester United. Das ist auch der von vielen herbeigesehnte Showdown der beiden Trainer Jose Mourinho und Antonio Conte. Beide tauschten in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder verbale "Nettigkeiten" auf Pressekonferenzen aus. Der eine sei "ein Clown", der sich an der Seitenlinie gerne mal "wie ein Verrückter" aufführe, der andere leide an "seniler Demenz" und sei "ein kleiner Mann" und werde auch in Zukunft immer ein kleiner Mann sein.

Vor dem 28. Spieltag ist also neben dem sportlichen Aspekt auch die private Fehde zwischen Conte und Mourinho ein Fixpunkt des Topspiels. Es bleibt abzuwarten, ob der Sieger des Duells nach dem Spiel noch einen netten Gruß für den Besiegten loslässt.

Manchester United gegen FC Chelsea: Ibrahimovic und Barkley fallen aus

Der FC Chelsea und Manchester United können personell nahezu sorgenfrei in das Topspiel am Sonntag gehen. Die Blues müssen nach wie vor auf Winterneuzugang Ross Barkley verzichten (Oberschenkelverletzung). Bei den Red Devils fallen Zlatan Ibrahimovic (Knie) und Ander Herrera (Oberschenkel) aus.

Manchester United gegen FC Chelsea: Die Fakten zum Spiel