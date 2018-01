Transfergerücht: West Ham United ist bereit, Javier Hernandez ziehen zu lassen

Premier League Tottenham -

Everton Premier League Chelsea -

Leicester (DELAYED) Premier League Newcastle -

Swansea (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Burnley (DELAYED) Premier League Huddersfield -

West Ham (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Brighton (DELAYED) Premier League Watford -

Southampton (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Arsenal Premier League Liverpool -

Man City Premier League Man United -

Stoke Premier League Brighton -

Chelsea Premier League Man City – Newcastle Premier League Arsenal -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League West Ham – Bournemouth (DELAYED) Premier League Burnley -

Man United (DELAYED) Premier League Stoke -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Leicester -

Watford (DELAYED) Premier League Everton -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Tottenham Premier League Swansea -

Liverpool

Die Premier-League-Rückkehr von Javier Hernandez geht womöglich bereits im Winter wieder zu Ende. Laut eines Berichts des Telegraph soll West Ham United bereit sein, den Mexikaner bei einem passenden Angebot abzugeben.

Die Hammers erhofften sich durch Chicharito, der für knapp 18 Millionen Euro Ablöse von Bayer Leverkusen kam, um das internationale Geschäft mitzuspielen. Doch die Realität sieht anders aus.

West Ham befindet sich Anfang des neuen Jahres in akuter Abstiegsgefahr und dem 29-Jährigen gelangen bislang nur vier Treffer.

Seit David Moyes das Ruder vom entlassenen Slaven Bilic übernahm fand sich Chicharito nur noch einmal in der Startelf. Die eventuelle Ablöse für den Stürmer soll wohl direkt reinvestiert werden.

Offenbar, so heißt es, will man Borussia Dortmunds Angreifer Andre Schürrle, der einst bei Chelsea spielte, zurück in die englische Hauptstadt lotsen.