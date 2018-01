Pep Guardiola von Manchester City nach Foul an Leroy Sane: "Müssen Spieler beschützen"

Premier League Huddersfield -

Pep Guardiola siegte mit Manchester City im FA Cup über Cardiff City. Dabei wurde Leroy Sane rüde gefoult - sein Trainer beschwert sich bitter über die Schiedsrichter.

"Die Spieler sind die Künstler, wir müssen sie schützen", setzte Guardiola im Anschluss an die Partie gegen Cardiff zu einer Grundsatzdebatte an. Der Katalane erklärte: "Ich will so etwas nicht sehen. Ich will, dass meine Spieler vier Titel gewinnen. Momentan geht es darum, dass wir bis zum nächsten Spiel überleben."

Joe Bennett war mit offener Sohle in Sane linkes Bein gesprungen und hatte den deutschen Nationalspieler schwer getroffen. Dafür sah er die gelbe Karte, später foulte Bennett den eingewechselten Brahim Diaz hart - und sah Gelb-Rot. "Es passiert einmal, dann nochmal", fluchte Guardiola.

Der City-Trainer sprach die Schiedsrichter deutlich nach Spielbeginn auf die Szenen an und beschwerte sich im Anschluss: "Die Schiedsrichter haben nur einen Job. Sie sollen die Spieler schützen. Nicht nur die von Manchester City sondern alle Spieler."