Offiziell: FC Everton verpflichtet Theo Walcott vom FC Arsenal

Theo Walcott wechselt mit sofortiger Wirkung vom FC Arsenal zum FC Everton. Wie die Toffees am Mittwoch offiziell bekanntgaben, erhält der 28-jährige Engländer einen Dreieinhalbjahresvertrag bis Sommer 2021.

Die Ablöse für den Flügelspieler beläuft sich auf gut 22,5 Millionen Euro. Walcott hatte in London noch Vertrag bis 2019, kam bei den Gunners in der laufenden Saison aber nur auf 63 Einsatzminuten in der Premier League.

Walcott, 47-facher englischer A-Nationalspieler, war Anfang 2006 als 16-Jähriger vom FC Southampton zu Arsenal gewechselt.