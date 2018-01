Medien: Lucas vor Transfer von PSG zu den Spurs

Premier League Huddersfield -

Lucas von Paris St. Germain steht laut übereinstimmenden Medienberichten vor einem Wechsel zu Tottenham Hotspur in die englische Premier League. Der 25 Jahre alte Außenstürmer soll angeblich 28,5 Millionen Euro Ablöse kosten. Nach dem Transfer von Landsmann Neymar für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona hatte Lucas keine Rolle mehr bei PSG gespielt.



Zuletzt hatte es auch Spekulationen um ein Werben von Bundesligist Borussia Dortmund um Lucas gegeben. In der vergangenen Saison hatte der Südamerikaner, der seit 2013 in Paris unter Vertrag steht, in allen Wettbewerben immerhin 19 Tore für den Hauptstadtklub erzielt.