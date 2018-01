Transfergerücht: Manchester City möchte Fred statt Alexis Sanchez verpflichten

Premier League Tottenham -

Everton Premier League Chelsea -

Leicester (DELAYED) Premier League Newcastle -

Swansea (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Burnley (DELAYED) Premier League Huddersfield -

West Ham (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Brighton (DELAYED) Premier League Watford -

Southampton (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Arsenal Premier League Liverpool -

Man City Premier League Man United -

Stoke Premier League Brighton -

Chelsea Premier League Man City – Newcastle Premier League Arsenal -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League West Ham – Bournemouth (DELAYED) Premier League Burnley -

Man United (DELAYED) Premier League Stoke -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Leicester -

Watford (DELAYED) Premier League Everton -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Tottenham Premier League Swansea -

Liverpool

Manchester City wollte in diesem Winter eigentlich Alexis Sanchez verpflichten, doch man konnte sich bisher nicht mit dem FC Arsenal einigen. Wie die Manchester Evening News berichtet, hat Pep Guardiola deshalb jetzt ein Auge auf Fred von Schachtjor Donezk geworfen und auch schon ein Angebot in Höhe von knapp 51 Millionen Euro abgegeben.

Der zentrale Mittelfeldspieler spielt seit 2013 in der Ukraine, hat sich schrittweise entwickelt und ist zum unumstrittenen Stammspieler geworden. Allerdings hat er seinen Vertrag erst kürzlich bis 2023 verlängert.

Trotzdem gab er zuletzt bekannt, dass er auf einen Anruf des spanischen City-Trainers warte, kann sich also einen Transfer durchaus vorstellen.

Zwar ist der 24-Jährige auch als kurzfristige Hilfe eingeplant, soll auf lange Sicht jedoch Fernandinho ersetzen. Der Vertrag des 33-Jährigen in Manchester läuft am Ende dieser Saison aus, ob und wie lange er verlängert ist noch unklar. In dieser Spielzeit wäre Fred jedoch nicht mehr dazu berechtigt für die Citizens in der Champions League zu spielen.