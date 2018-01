Macht Swansea Jagd auf Gaitan und Gameiro von Atletico Madrid?

Premier League Brighton -

Chelsea Premier League Man City -

Newcastle Premier League Arsenal -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League West Ham -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Burnley -

Man United (DELAYED) Premier League Stoke -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Leicester -

Watford (DELAYED) Premier League Everton -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Tottenham Premier League Swansea -

Liverpool Premier League Huddersfield -

Liverpool Premier League West Ham -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Swansea -

Arsenal (Delayed)

Swansea City beabsichtigt Medienberichten zufolge eine Verpflichtung von Nicolas Gaitan und Kevin Gameiro. Vom Interesse der Waliser am Duo von Atletico Madrid berichtet Wales Online.

Beide Offensivspieler sind aktuell in der spanischen Hauptstadt mit ihrer Situation nicht gänzlich zufrieden. Gaitan muss aktuell zusehen, laboriert an einer Muskelverletzung. Bislang absolvierte der 29-Jährige in der Liga lediglich sechs Partien für das Team von Trainer Diego Simeone.

Swansea will aus dem Keller der EPL

Auf immerhin zwölf Einsätze kommt Gameiro, der aber auch nicht zum Stammpersonal gehört. Durch die Rückkehr von Diego Costa zu den Colchoneros wachsen die Chancen auf Einsatzzeiten für das Duo auch nicht an. Genau diese Tatsache wollen sich die Swans nun zunutze machen.

In der Tabelle der Premier League rangiert das Team von Trainer Carlos Carvalhal auf dem letzten Tabellenplatz und hat insgesamt nur 14 Treffer erzielt - schlechter ist keine Offensive in Englands Beletage.