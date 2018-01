Klopp stellt klar: Can bleibt über den Winter hinaus in Liverpool

Premier League Huddersfield -

Obwohl Emre Can mit einem Abgang vom FC Liverpool liebäugelt, hat Trainer Jürgen Klopp im Interview mit DAZN nur Lob für den deutschen Nationalspieler übrig. Außerdem bestätigte er, dass Can den Verein frühestens im Sommer verlassen wird. Das komplette Interview mit Jürgen Klopp gibt es am Samstag und Sonntag in zwei Teilen auf DAZN zu sehen.

"Emre ist immer noch ein junger Kerl, aber er hat sich zu einem tollen Spieler entwickelt und ist sehr wichtig für uns", betonte Klopp im Interview.

Cans Vertrag bei den Reds läuft im Sommer aus, eine Verlängerung des Arbeitspapiers steht in den Sternen. "Manchmal will ein Spieler seinen Vertrag auslaufen lassen. Das ist für den Verein nicht cool, aber es gibt Momente, in denen man so etwas auch mal fressen muss", kommentierte Klopp die aktuelle Situation.

Als Kritik an Can soll das aber keineswegs aufgefasst werden: "Solange sich der Spieler so verhält, wie Emre das tut, gibt es von meiner Seite nicht das Geringste zu beanstanden. Er haut sich komplett rein und identifiziert sich mit dem Verein."

Zuletzt gab es viele Gerüchte um die Personalie Can, vor allem ein Wechsel zu Juventus stand im Raum. Klopp erklärte, dass er nicht wisse, "ob er über den Sommer hinaus bleibt", allerdings sei "noch nichts unterschrieben". Außer Frage stehe nur, dass Can "über den Winter hinaus bleibt".