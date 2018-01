Jürgen Klopp über FC Liverpools Sadio Mane: "Er ist unglaublich wichtig"

Premier League Arsenal -

Chelsea Premier League Tottenham -

West Ham Premier League Tottenham -

Everton Premier League Chelsea -

Leicester (DELAYED) Premier League Newcastle -

Swansea (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Burnley (DELAYED) Premier League Huddersfield -

West Ham (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Brighton (DELAYED) Premier League Watford -

Southampton (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Arsenal Premier League Liverpool -

Man City Premier League Man United -

Stoke

Jürgen Klopp hat nach dem wichtigen Sieg gegen Burnley (2:1) über Sadio Mane gesprochen. Bei Sky Sports lobte er den Senegalesen in den höchsten Tönen und bekannte, dass er "unglaublich wichtig" für Liverpool sei.

Auch die Mannschaft, so der Ex-Dortmunder weiter, wisse um die Bedeutung des 25-Jährigen. Gegen Burnley war der Außenstürmer auch der Schütze des 1:0. Von dem Tor zeigte sich sein Trainer beeindruckt: "In so vielen Momenten ist er stark, schnell. Und in anderen Momenten, wenn es nicht läuft, schießt er Tore wie dieses und man denkt einfach: 'Wow'."

Die anderen Spieler honorierten die Leistung Manes ebenfalls: "Er kam in die Umkleide und das ganze Team stand auf und gab ihm die Hand." In dieser Saison gelangen ihm fünf Tore und vier Vorlagen in 14 Spielen, das alleine zeige seine Wichtigkeit. So sagt auch Klopp: "Wir brauchen ihn, wir brauchen ihn so sehr für all die Dinge, die noch kommen."