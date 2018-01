Jose Mourinho über Henrikh Mkhitaryans Zukunft bei Manchester United

Premier League Live Liverpool -

Man City Premier League Man United -

Stoke Premier League Brighton -

Chelsea Premier League Man City – Newcastle Premier League Arsenal -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League West Ham – Bournemouth (DELAYED) Premier League Burnley -

Man United (DELAYED) Premier League Stoke -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Leicester -

Watford (DELAYED) Premier League Everton -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Tottenham Premier League Swansea -

Liverpool

Weiterhin ranken sich Gerüchte um die Zukunft von Henrikh Mkhitaryan. Auch über eine Rückkehr des Armeniers zu Borussia Dortmund wird spekuliert. Laut Manchester Uniteds Trainer Jose Mourinho ist keiner seiner Akteure unverkäuflich.

"Meiner Ansicht nach hat jeder Spieler einen Preis", meinte der Portugiese und erklärte: "Wenn also das Transferfenster offen ist, dann ist es also auch für alle Vereine geöffnet, die an unseren Spielern interessiert sind."

Den Armenier nannte Mourinho einen seiner "Spieler und außerdem einen sehr guten Spieler", doch wenn ein Angebot für Mkhitaryan vorliegt, dann "liegt es an uns, eine Entscheidung zu treffen und den richtigen Preis zu finden", so der Red-Devils-Trainer.

Der 28-Jährige spielte im zweiten Abschnitt der Hinrunde meist nur die zweite Geige beim englischen Rekordmeister. Mkhitaryans Vertrag in Manchester ist noch bis 2020 gültig.