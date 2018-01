1966er-Weltmeister Jimmy Armfield verstorben

Premier League Swansea -

Liverpool League Cup Bristol City -

Man City League Cup Arsenal -

Chelsea Premier League Huddersfield -

Liverpool Premier League West Ham -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Swansea -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Man United Premier League Man City -

West Brom (Delayed) Premier League Everton -

Leicester (Delayed) Premier League Stoke -

Watford (Delayed) Premier League Southampton -

Brighton (Delayed) Premier League Chelsea -

Bournemouth (Delayed) Premier League Newcastle -

Burnley (Delayed) Premier League Burnley -

Man City Premier League Arsenal -

Everton Premier League Man United -

Huddersfield Premier League West Brom -

Southampton (DELAYED) Premier League Bournemouth – Stoke (DELAYED) Premier League Brighton -

West Ham (DELAYED) Premier League Leicester – Swansea (Delayed) Premier League Crystal Palace -

Newcastle Premier League Liverpool -

Tottenham

Der englische Fußball trauert um Jimmy Armfield. Der Weltmeister von 1966 ist im Alter von 82 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben.

Dies teilte Armfields ehemaliger Klub FC Blackpool am Montag mit. Armfield hinterlässt Ehefrau Anne und seine zwei Söhne Duncan und John.

Armfield hatte bei Englands bis heute einzigem WM-Triumph 1966 zum Kader gehört. Aufgrund einer Verletzung kam er jedoch keine Minute zum Einsatz.

Daher erhielt er zunächst keine Goldmedaille - dies holte der Weltverband FIFA erst 43 Jahre später nach. England hatte Deutschland damals im legendären Finale von Wembley mit 4:2 nach Verlängerung geschlagen.

Vereinslegende des FC Blackpool

Armfield lief in seiner Profikarriere bis 1971 einzig für Blackpool auf. Anschließend arbeitete er als Trainer. Mit Leeds United stand er 1975 im Finale des Europapokals der Landesmeister (Vorgänger der heutigen Champions League) und verlor gegen Bayern München mit 0:2.

Später fungierte Armfield als TV-Experte und arbeitete als Radiokommentator. Er wurde zudem mit dem Order of the British Empire und als Commander of the British Empire ausgezeichnet.