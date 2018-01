Inter Mailands Joao Mario wechselt auf Leihbasis zu West Ham

Premier League Huddersfield -

Liverpool Premier League West Ham -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Swansea -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Man United Premier League Man City -

West Bromwich (Delayed) Premier League Everton -

Leicester (Delayed) Premier League Stoke -

Watford (Delayed) Premier League Southampton -

Brighton (Delayed) Premier League Chelsea -

Bournemouth (Delayed) Premier League Newcastle -

Burnley (Delayed) Premier League Burnley -

Man City Premier League Arsenal -

Everton Premier League Man United – Huddersfield (Delayed) Premier League West Bromwich -

Southampton (DELAYED) Premier League Bournemouth – Stoke (DELAYED) Premier League Brighton -

West Ham (DELAYED) Premier League Leicester – Swansea (Delayed) Premier League Crystal Palace -

Newcastle Premier League Liverpool -

Tottenham Premier League Watford -

Chelsea

Joao Mario wechselt auf Leihbasis zu West Ham United. Wie Inter Mailand am Freitag auf der vereinseigenen Webseite verkündete, wird sich der zentrale Mittelfeldspieler bis zum 30. Juni 2018 dem Verein aus der englischen Premier League anschließen.

"Ich bin glücklich, hier zu sein. Es ist eine tolle Erfahrung, mich diesem Team anzuschließen, und ich bin einfach nur froh, hier zu sein", sagte der 25-Jährige bei seiner Vorstellung: "Für mich ist es aufregend, in der Premier League zu spielen."

Auf die Zusammenarbeit mit Trainer David Moyes freut sich der portugiesische Nationalspieler besonders: "Ich habe mit ihm gesprochen und ich bin glücklich, unter einem tollen Trainer zu spielen. Es ist ein historischer Verein mit einem tollen Stadion und tollen Spielern."

In der laufenden Saison verzeichnete Joao Mario in 14 Spielen in der italienischen Serie A fünf Vorlagen, der 25-Jährige kam in dieser Spielzeit jedoch nur einmal über die volle Distanz zum Einsatz. Bereits am Samstag im FA Cup gegen Wigan Athletic steht der Europameister im Kader der Hammers.