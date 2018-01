Watford bedient sich beim FC Barcelona: Gerard Deulofeu kommt auf Leihbasis

Premier League Huddersfield -

Liverpool Premier League West Ham -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Swansea -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Man United Premier League Man City -

West Bromwich (Delayed) Premier League Everton -

Leicester (Delayed) Premier League Stoke -

Watford (Delayed) Premier League Southampton -

Brighton (Delayed) Premier League Chelsea -

Bournemouth (Delayed) Premier League Newcastle -

Burnley (Delayed) Premier League Burnley -

Man City Premier League Arsenal -

Everton Premier League Man United – Huddersfield (Delayed) Premier League West Bromwich -

Southampton (DELAYED) Premier League Bournemouth – Stoke (DELAYED) Premier League Brighton -

West Ham (DELAYED) Premier League Leicester – Swansea (Delayed) Premier League Crystal Palace -

Newcastle Premier League Liverpool -

Tottenham Premier League Watford -

Chelsea Premier League Chelsea -

West Brom

Der FC Watford hat Gerard Deulofeu bis zum Saisonende vom FC Barcelona ausgeliehen. Der Premier-League-Klub übernimmt das volle Gehalt des 23-jährigen Flügelstürmers und muss erfolgsabhängig bis zu eine Million Euro bezahlen.

In der laufenden Saison war Deulofeu bei Barcelona nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinausgekommen. In 17 Pflichtspieleinsätzen erzielte er zwei Tore und bereitete drei weitere vor.

Erfahrungen in der Premier League hat Deulofeu bereits beim FC Everton gesammelt. Sowohl in der Saison 2013/14 als auch von Juli 2015 bis Januar 2017 spielte er in Liverpool. Nach einer halbjährigen Tätigkeit beim AC Milan war Deulofeu im vergangenen Sommer nach Barcelona zurückgekehrt.