Debüt am Freitag? Alexis Sanchez in Manchester Uniteds Kader für FA-Cup-Spiel

Neuzugang Alexis Sanchez steht im Kader von Manchester United für das Spiel in der 4. Runde des FA Cup am Freitagabend beim Viertligisten Yeovil Town. Das bestätigte United-Trainer Jose Mourinho bei der Pressekonferenz am Donnerstag.

Sanchez, der im Tausch für Henrikh Mkhitaryan vom FC Arsenal ins Old Trafford wechselte, könnte damit sein Debüt für die Red Devils feiern. Mourinho ist jedenfalls voll des Lobes über den 29-jährigen Chilenen.

"Wir haben einen der besten Offensivspieler der Welt geholt", sagte der Portugiese. "Er ist sehr wichtig für uns, denn wir wollen immer die bestmöglichen Spieler."