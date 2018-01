Antonio Conte vom FC Chelsea: "Bekomme Wunschspieler nicht"

Premier League Tottenham -

West Ham Premier League Tottenham -

Everton Premier League Chelsea -

Leicester (DELAYED) Premier League Newcastle -

Swansea (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Burnley (DELAYED) Premier League Huddersfield -

West Ham (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Brighton (DELAYED) Premier League Watford -

Southampton (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Arsenal Premier League Liverpool -

Man City Premier League Man United -

Stoke

Antonio Conte hat Kritik an der Führung des FC Chelsea geübt. Der Trainer sieht sich in seinen Transferwünschen nicht erhört.

Nach dem 2:2-Unentschieden gegen den FC Arsenal sprach Conte mit Sky Sports über die laufende Transferphase. Dabei zeigte sich der Italiener nicht optimistisch: "Ich habe keine großen Ziele mit meinen Wünschen, besonders da ich in meiner Historie selten die Spieler bekommen habe, die ich wollte."

Dies ist sowohl als Kritik an Ex-Arbeitgeber Juventus Turin als auch als Kritik am derzeitigen Arbeitgeber FC Chelsea zu verstehen. Seit geraumer Zeit halten sich Gerüchte, dass Conte mit den Führungspersonen der Blues auf Kriegsfuß ist.

Conte sieht Wünsche selten erfüllt - nicht nur in Sachen Transfers

Er diagnostiziert dem Chelsea ein "Sparprogramm" und sieht so keine großen Sprünge auf dem Transfermarkt kommen: "Ich mache einfach meine Arbeit. Wenn jemand kommt, gut, aber wenn niemand kommt, dann ist das auch in Ordnung. Ich muss meine Arbeit so oder so fortsetzen."