Arsene Wenger will mindestens bis 2019 beim FC Arsenal bleiben

Seit Jahren sieht sich Trainer Arsene Wenger beim FC Arsenal Kritik ausgesetzt. Der Klub gewinne keine großen Titel und investiere nicht genug in neue Spieler, so die Anklagepunkte von Fans und Experten.

Er selber möchte seinen Vertrag, der bis 2019 läuft, bei den Gunners jedoch erfüllen. "Bin ich jemals weggelaufen? Niemals. Wieso sollte ich das ändern? Ich bin immer engagiert", sagte der Elsässer mit Blick auf Meldungen, er könnte vorzeitig aufhören.

Seinen aktuellen Kontrakt unterzeichnete Wenger erst im vergangenen Sommer. Insgesamt ist er seit 1996 beim Klub, gewann dreimal die Premier League und siebenmal den FA-Cup.

Er handelt dabei immer nach der gleichen Prämisse, stellte er klar: "Ich bin seit 21 Jahren hier. Ich mache einfach, bei jeder einzelnen Entscheidung, die ich treffe, was für den Klub richtig ist."

In dieser Spielzeit hinkt Arsenal seinen Zielen wieder hinterher, für die Champions League hat man sich nicht qualifiziert, in der Liga ist man aktuell Sechster und aus dem FA-Cup ist man ausgeschieden.

Für den 68-Jährigen ist es egal, wer auf dem Trainerstuhl sitzt, solange er alles dem Verein unterordnet: "Ob ich für ein Jahr oder für zehn bleibe, es ist genau dasselbe. Ob ich in der Verantwortung bin oder jemand anders, man kann nur machen, was am besten für den Klub ist. Und das versucht man zu tun."

Zuletzt wurde vor allem Ex-Bayern-Trainer Carlo Ancelotti mit der Nachfolge Wengers in Verbindung gebracht.