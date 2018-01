Wenger: Kein City-Angebot für Alexis Sanchez, David Luiz im Winter kein Thema

Premier League Live Man City -

Watford Premier League Swansea -

Tottenham (DELAYED) Premier League West Ham -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League Arsenal -

Chelsea Premier League Tottenham -

West Ham Premier League Tottenham -

Everton Premier League Chelsea -

Leicester (DELAYED) Premier League Newcastle -

Swansea (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Burnley (DELAYED) Premier League Huddersfield -

West Ham (DELAYED) Premier League Watford -

Southampton (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Arsenal Premier League Liverpool -

Man City Premier League Man United -

Stoke

Die Wechselposse um Alexis Sanchez, der bereits im Sommer vor einem Wechsel zu Manchester City stand, nimmt in der anstehenden Transferperiode wieder Fahrt auf. Außerdem soll Arsenal an David Luiz vom FC Chelsea interessiert sein.

Glaubt man Arsenals Trainer Arsene Wenger, dann liegt den Gunners aktuell allerdings kein Angebot für den Chilenen, dessen Vertrag 2018 ausläuft, vor.

"Niemand hat Kontakt zu uns aufgenommen", erklärte Wenger am Dienstag mit Blick auf Sanchez und schob nach: "Dieser Klub hat in der Vergangenheit schon viele gute Spieler verloren, das aber immer wieder aufgefangen. Aber natürlich will man seine besten Spieler halten. Ich möchte, dass sie (Sanchez und Mesut Özil, Anm. d. Red.) bleiben. Warum sollte ich also Angst haben?"

David Luiz kein Thema

Bezüglich David Luiz, um den sich Arsenal englischen Medienberichten zufolge bemühen soll, verriet der Übungsleiter: "Diese Berichte sind schlicht und ergreifend falsch."

Der Brasilianer kam in der laufenden Saison lediglich in acht Premier-League-Spielen für die Blues zum Einsatz. Seit Ende November laboriert Luiz an einer Knieverletzung.