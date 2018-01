Arsenal droht Strafe für verpassten Dopingtest von Alexis Sanchez

Premier League Huddersfield -

Liverpool Premier League West Ham -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Swansea -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Man United Premier League Man City -

West Bromwich (Delayed) Premier League Everton -

Leicester (Delayed) Premier League Stoke -

Watford (Delayed) Premier League Southampton -

Brighton (Delayed) Premier League Chelsea -

Bournemouth (Delayed) Premier League Newcastle -

Burnley (Delayed) Premier League Burnley -

Man City Premier League Arsenal -

Everton Premier League Man United – Huddersfield (Delayed) Premier League West Bromwich -

Southampton (DELAYED) Premier League Bournemouth – Stoke (DELAYED) Premier League Brighton -

West Ham (DELAYED) Premier League Leicester – Swansea (Delayed) Premier League Crystal Palace -

Newcastle Premier League Liverpool -

Tottenham Premier League Watford -

Chelsea

Alexis Sanchez hat am Montag einen Dopingtest beim FC Arsenal verpasst, da er wegen seines Wechsels zu Manchester United nicht in der Stadt war. Das bestätigte Gunners-Coach Arsene Wenger. Durch die FA-Regularien droht nun den Nordlondonern eine Strafe dafür, aber nicht Sanchez oder seinem neuen Klub, den Red Devils. Wenger glaubt indes an eine milde Geldbuße.

"Ich bin da ziemlich entspannt, denn wir geben immer unser Bestes, um bei Dopingkontrollen zu kooperieren", meinte der Franzose, als er am Freitag den versäumten Test bestätigte, räumte jedoch ein: "Zu diesem Zeitpunkt war er noch nicht gewechselt, also war es wahrscheinlich unsere Angelegenheit."

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Premier League live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der englische Verband muss von den Vereinen informiert werden, sobald ein Spieler eine Trainingseinheit verpasst, doch die Nordlondoner tat dies in Sanchez' Fall offenbar nicht.

Das Urteil dürfte für Arsenal wohl zu verschmerzen sein. Manchester City musste für ein ähnliches Vergehen in der vergangenen Spielzeit lediglich 40.000 Euro bezahlen. Für den Chilenen hat der Fauxpas wohl keine Konsequenzen