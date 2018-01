Carabao Cup: Wo kann ich FC Chelsea - FC Arsenal im Livestream sehen?

Premier League Tottenham -

Everton Premier League Chelsea -

Leicester (DELAYED) Premier League Newcastle -

Swansea (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Burnley (DELAYED) Premier League Huddersfield -

West Ham (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Brighton (DELAYED) Premier League Watford -

Southampton (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Arsenal Premier League Liverpool -

Man City Premier League Man United -

Stoke Premier League Brighton -

Chelsea Premier League Man City – Newcastle Premier League Arsenal -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League West Ham – Bournemouth (DELAYED) Premier League Burnley -

Man United (DELAYED) Premier League Stoke -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Leicester -

Watford (DELAYED) Premier League Everton -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Tottenham Premier League Swansea -

Liverpool

Im Halbfinale des Carabao-Cups kommt es zum London-Derby zwischen dem FC Chelsea und dem FC Arsenal. Die Blues genießen dabei zunächst Heimrecht und wollen den Grundstein für den Finaleinzug legen (Mittwoch, 21 Uhr live auf DAZN). Hier gibt es alle Infos zur Partie, zum Weg der beiden Teams ins Halbfinale und zur Bilanz zwischen beiden Mannschaften.

Erst vergangene Woche standen sich beide Mannschaften in der Liga gegenüber, als man sich mit einem 2:2-Remis voneinander trennte. Nachdem Eden Hazard und Marcos Alonso die zwischenzeitliche Gunners-Führung durch Jack Wilshere gedreht hatten, sorgte Hector Bellerin in der Nachspielzeit für die gerechte Punkteteilung.

Nachdem sich Arsenal am Wochenende im FA Cup bereits als amtierender Titelverteidiger mit einem 2:4 gegen Nottingham Forest aus dem Wettbewerb verabschiedet hat, will die Elf von Arsene Wenger sicher nicht innerhalb von vier Tagen die zweite Titelchance verspielen.

Auch Chelsea bekleckerte sich in der 3. Runde des FA Cup nicht mit Ruhm und muss nach dem torlosen Remis bei Norwich City zum Wiederholungsspiel antreten.

Wann findet Chelsea gegen Arsenal statt?

Im ersten Vergleich der beiden Mannschaften empfangen die Blues zunächst den Stadtrivalen an der Stamford Bridge. Anpfiff ist am Mittwoch, den 10. Januar, um 21 Uhr. Zwei Wochen später steht dann am 24. Januar das Rückspiel im Emirates Stadium an.

Wo kann ich Chelsea gegen Arsenal im Livestream verfolgen?

Wie zahlreiche andere internationale Topspiele aus Spanien, Italien oder England wird das Halbfinal-Hinspiel des Ligapokals vom Streaming-Service DAZN übertragen.

Neben internationalem Spitzenfußball bringt euch DAZN als "Home of US-Sports" auch Spiele der MLB, NBA, NFL und NHL auf den heimischen PC, Smart-TV oder Smartphone.

Chelseas Weg ins Halbfinale

Runde Begegnung Ergebnis 3. Runde FC Chelsea - Nottingham Forest 5:1 4. Runde FC Chelsea - FC Everton 2:1 Viertelfinale FC Chelsea - FC Bournemouth 2:1

Nach dem späten Ausgleich durch Bournemouths Dan Gosling hievte Alvaro Morata seine Farben mit einem Tor in der Nachspielzeit ins Halbfinale.

Arsenals Weg ins Halbfinale

Runde Begegnung Ergebnis 3. Runde FC Arsenal - Doncaster Rovers 1:0 4. Runde FC Arsenal - Norwich City 2:1 n.V. Viertelfinale FC Arsenal - West Ham United 1:0

Nur mit Mühe und drei knappen Siegen gelang der Wenger-Elf der Einzug ins Halbfinale.

Kehren Chelseas und Arsenals Stars zurück?

Antonio Conte dürfte nach dem torlosen Remis gegen Norwich wieder auf die geschonten Marcos Alonso, Cesc Fabregas, Eden Hazard und Alvaro Morata setzen. Auch bei Arsenal dürften nach dem blamablen Ausscheiden im FA Cup gegen Nottingham Forest die bewährten Stammkräfte um Mesut Özil und Alexis Sanchez in die Startformation zurückkehren.

Chelsea mit nur einem Sieg in den letzten sechs Vergleichen

Saison Wettbewerb Begegnung Ergebnis 2017/18 Premier League Arsenal - Chelsea 2:2 2017/18 Premier League Chelsea - Arsenal 0:0 2017/18 Community Shield Arsenal - Chelsea 5:2 n.E. 2016/17 FA Cup Arsenal - Chelsea 2:1 2016/17 Premier League Chelsea - Arsenal 3:1 2016/17 Premier League Arsenal - Chelsea 3:0

Zum fünften Mal innerhalb von knapp acht Monaten treffen die beiden Teams aufeinander. Dabei behielt Arsenal bei nur einer Niederlage in den letzten sechs Begegnungen zuletzt die Oberhand.