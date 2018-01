Carabao Cup: Wo kann ich Bristol City gegen Manchester City live sehen?

League Cup Bristol City -

Im Halbfinal-Rückspiel empfängt der Zweitligist Bristol City den momentanen Tabellenführer der Premier League Manchester City. Bristol ist das Überraschungsteam im Pokal und könnte nach Manchester United den nächsten Favoriten aus dem Turnier werfen. SPOX liefert euch alle Infos zur Partie sowie zum Livestream auf DAZN.

Das Hinspiel konnte Manchester City im eigenen Stadion erst in der Nachspielzeit durch einen späten Treffer von Sergio Aguero mit 2:1 gewinnen. Jedoch hat Bristol immer noch alle Chancen auf den Einzug ins Finale. Dem Zweitligist würde bereits ein 1:0 für das Finalticket reichen - gleichzeitig hätte man dann beide großen Klubs aus Manchester aus dem Turnier geworfen.

Generell überrascht Bristol im Carabao Cup in dieser Saison alle. Mit Watford, Stoke City, Crystal Palace und Manchester United scheiterten bereits vier Premier League-Klubs am Tabellen-Fünften der zweiten englischen Liga. Nun könnte das Team um Trainer Pep Guardiola die Nummer fünf werden.

Denn das Team vom Ex-Bayern-Coach tat sich bislang schwer im Turnier. Ein knapper 2:1 Sieg in der dritten Runde und zwei Elfmeterschießen in Folge führten die Citizens ins Halbfinale. Sollte City in dieser Saison triumphieren, wäre es der dritte Titel im Carabao Cup in den letzten fünf Jahren.

Wann findet Bristol gegen Manchester City statt?

Rückspiel Bristol City - Manchester City Anpfiff Dienstag, 23. Januar, 20.45 Uhr (MEZ) Stadion Ashton Gate, Bristol

Wo kann ich Bristol gegen City live sehen?

Weder im frei empfangbaren noch im Pay-TV ist das Halbfinal-Rückspiel zu sehen. Jedoch bietet der Streaming-Dienst DAZN einen Livestream zur Partie aus Bristol an. Sollte man die Partie verpasst haben, kann man das ligaübergreifende Duell auch im Re-Live oder in einer Highlightzusammenfassung sehen.

Was ist DAZN?

DAZN ist das "Netflix des Sports". Neben dem Carabao Cup gibt es ausgewählte Partien der Premier League, alle Spiele der Primera Division, Ligue 1 und Serie A im Livestream zu sehen. Auch die Highlights der Bundesliga sind bereits 40 Minuten nach Abpfiff abrufbar.

Neben den großen europäischen Ligen, gibt es ausgewählte Spiele aus den US-Ligen live zu sehen. Die NBA, NHL, NFl und MLB stehen auf dem Programm. Außerdem im Angebot: Darts, Motorsport, Tennis und vieles mehr.

Nach einem kostenlosen Probemonat kostet das Angebot monatlich 9,99 Euro und ist jeden Monat kündbar.

Bristols Weg ins Halbfinale

Runde Begegnung Ergebnis 1. Runde Bristol City - Plymouth Argyle 5:0 2. Runde FC Watford - Bristol City 2:3 3. Runde Bristol City - Stoke City 2.0 4. Runde Bristol City - Crystal Palace 4:1 Viertelfinale Bristol City - Manchester United 2:1

Citys Weg ins Halbfinale

Runde Begegnung Ergebnis 3. Runde West Brom - Manchester City 1:2 4. Runde Manchester City - Wolverhampton 4:1 n.E. Viertelfinale Leicester City - Manchester City 4:5 n.E.

Fakten zum Spiel