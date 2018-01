Carabao Cup: Wo kann ich Arsenal gegen Chelsea im Livestream sehen?

League Cup Bristol City -

Man City League Cup Arsenal -

Chelsea Premier League Huddersfield -

Liverpool Premier League West Ham -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Swansea -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Man United Premier League Man City -

West Bromwich (Delayed) Premier League Everton -

Leicester (Delayed) Premier League Stoke -

Watford (Delayed) Premier League Southampton -

Brighton (Delayed) Premier League Chelsea -

Bournemouth (Delayed) Premier League Newcastle -

Burnley (Delayed) Premier League Burnley -

Man City Premier League Arsenal -

Everton Premier League Man United – Huddersfield (Delayed) Premier League West Bromwich -

Southampton (DELAYED) Premier League Bournemouth – Stoke (DELAYED) Premier League Brighton -

West Ham (DELAYED) Premier League Leicester – Swansea (Delayed) Premier League Crystal Palace -

Newcastle Premier League Liverpool -

Tottenham

Im Halbfinale des Carabao Cups steht das Rückspiel an. Im London-Derby zwischen Arsenal und Chelsea wird der zweite Finalist ermittelt. Nachdem das Hinspiel keinen Sieger fand, muss die Entscheidung im Emirates Stadium fallen (Mittwoch, 21 Uhr live auf DAZN). Hier gibt es alles Wissenswerte zur Partie der zwei Londoner Topklubs.

Es wird bereits das dritte Aufeinandertreffen der Gunners und Blues in diesem Kalenderjahr, bislang blieb der Vergleich aber noch ohne Sieger. In der Premier League gab es ein 2:2 im Emirates Stadium, im Hinspiel des Halbfinals gar nur ein 0:0 an der Stamford Bridge. Nun muss ein Sieger her!

Die Generalproben beider Teams am Wochenende verliefen positiv und torreich: Arsenal schlug Crystal Palace locker mit 4:1, Chelsea entledigte sich der Aufgabe gegen Brighton gar mit 4:0.

Wann und wo findet Arsenal gegen Chelsea statt?

Das Halbfinal-Rückspiel im Carabao Cup steigt am Mittwoch, den 24. Januar, um 21 Uhr. Gespielt wird im Heimstadion von Arsenal, dem Emirates Stadium, das 59.867 Zuschauer fasst.

Wo kann ich Chelsea gegen Arsenal im Livestream verfolgen?

Wie weitere ausgewählte Partien des Carabao Cups übertragt der Streaming-Service DAZN das Spiel zwischen den Gunners und den Blues live.

DAZN wiederum zeigt nicht nur den Carabao Cup, sondern auch die Premier League und zahlreiche weitere europäische Top-Ligen sowie Spiele aus allen vier großen amerikanischen Profi-Ligen live und on-demand.

Arsenals Weg ins Halbfinale

Runde Begegnung Ergebnis 3. Runde FC Arsenal - Doncaster Rovers 1:0 4. Runde FC Arsenal - Norwich City 2:1 n.V. Viertelfinale FC Arsenal - West Ham United 1:0

Chelseas Weg ins Halbfinale

Runde Begegnung Ergebnis 3. Runde FC Chelsea - Nottingham Forest 5:1 4. Runde FC Chelsea - FC Everton 2:1 Viertelfinale FC Chelsea - FC Bournemouth 2:1

Gibt Mkhitaryan sein Debüt?

Der lange kolportierte Wechsel von Henrikh Mkhitaryan von Manchester United zu Arsenal - im Tausch für den Chilenen Alexis Sanchez - ist endlich offiziell. Die große Frage ist nun: Wird Trainer Arsene Wenger seinen Neuzugang schon gegen die Blues ins Feuer werfen oder bekommt der Armenier noch Schonzeit?

Chelsea gewann nur eines der letzten sieben Spiele gegen die Gunners

Saison Wettbewerb Begegnung Ergebnis 2017/18 Carabao Cup Chelsea - Arsenal 0:0 2017/18 Premier League Arsenal - Chelsea 2:2 2017/18 Premier League Chelsea - Arsenal 0:0 2017/18 Community Shield Arsenal - Chelsea 5:2 n.E. 2016/17 FA Cup Arsenal - Chelsea 2:1 2016/17 Premier League Chelsea - Arsenal 3:1 2016/17 Premier League Arsenal - Chelsea 3:0

Nur eines der letzten sieben Spiele gewannen die Blues gegen die Gunners. Der Erfolg gelang zuhause in der Vorsaison mit 3:1. Am Ende der Saison gewann Chelsea zudem die Meisterschaft.