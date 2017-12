Özil: CL-Triumph "mein großes Ziel"

Premier League Chelsea -

Newcastle Premier League Brighton -

Liverpool Premier League Arsenal -

Man United Premier League Watford -

Tottenham (DELAYED) Premier League Leicester -

Burnley (Delayed) Premier League Everton -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Stoke -

Swansea (Delayed) Premier League West Bromwich -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Southampton Premier League Man City -

West Ham Premier League West Ham -

Chelsea Premier League Newcastle -

Leicester Premier League Huddersfield -

Brighton (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Tottenham -

Stoke (DELAYED) Premier League Burnley -

Watford (DELAYED) Premier League Southampton -

Arsenal Premier League Liverpool -

Everton Premier League Man United -

Man City Premier League Huddersfield -

Chelsea Premier League Crystal Palace -

Watford (DELAYED) Premier League Burnley -

Stoke (DELAYED) Premier League West Ham -

Arsenal Premier League Liverpool -

West Brom (DELAYED) Premier League Newcastle -

Everton (DELAYED) Premier League Southampton -

Leicester (DELAYED) Premier League Man United -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Man City (DELAYED)

Mit der deutschen Nationalmannschaft hat sich Mesut Özil 2014 in Brasilien bereits den größtmöglichen Titel gesichert. Doch auch auf Klubebene will sich der 29-Jährige in seiner Karriere noch die ultimative Krone aufsetzen.

"Ich möchte einmal die Champions League gewinnen. Das ist mein großes Ziel, für das ich kämpfen werde", sagte Özil im Interview mit dem football mgzn. Auch die Titelverteidigung mit der DFB-Elf strebt er indes an: "Und natürlich möchte ich noch einmal den Weltmeistertitel gewinnen."

Auf Vereinsebene sind Özils wichtigste Titel bisher drei englische Pokalsiege mit Arsenal sowie die spanische Meisterschaft mit Real Madrid 2012 und der DFB-Pokalsieg 2009 mit Werder Bremen. In der Champions League stand Özil während seiner Zeit bei Real dreimal im Halbfinale, scheiterte aber an Barcelona (2011), Bayern (2012) und Dortmund (2013).