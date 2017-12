Manchester United verzichtet auf Einspruch – Pogba fehlt gegen Manchester City

Premier League West Ham -

Manchester United wird im Stadtderby gegen Manchester City (So., 17.30 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER) auf die Dienste von Paul Pogba verzichten müssen, nachdem der 24-Jährige am Wochenende nach einem harten Foul an Arsenals Hector Bellerin vom Platz gestellt worden war.

Der Verein wird keinen Einspruch gegen die verhängte Sperre einlegen und Pogba folglich das Duell mit dem auf acht Punkte enteilten Tabellenführer sowie die Partien gegen Bournemouth und West Brom verpassen.

In der Champions League gegen ZSKA Moskau wird der Franzose aber spielen: "Er ist glücklich darüber, morgen zu spielen. Es ist das nächste Spiel, das Spiel, das zählt. Er spielt morgen", bestätigte Trainer Jose Mourinho einen Einsatz von Pogba.