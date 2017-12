Manchester United mit Malcom-Angebot über 45 Millionen Euro an Girodins Bordeaux

Premier League Live Boxing Day -

Die Konferenz Premier League Liverpool -

Swansea Premier League Bournemouth -

West Ham (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Everton (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Stoke (DELAYED) Premier League Man United -

Burnley (DELAYED) Premier League Watford -

Leicester (DELAYED) Premier League Chelsea -

Brighton (DELAYED) Premier League Newcastle -

Man City Premier League Crystal Palace -

Arsenal Premier League Liverpool -

Leicester Premier League Man United -

Southampton Premier League Chelsea -

Stoke (Delayed) Premier League Bournemouth -

Everton (DELAYED) Premier League Watford -

Swansea (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Burnley (DELAYED) Premier League Newcastle -

Brighton (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Man City Premier League West Bromwich -

Arsenal Premier League Brighton -

Bournemouth Premier League Burnley -

Liverpool Premier League Everton -

Man United Premier League Leicester -

Huddersfield (Delayed) Premier League Stoke -

Newcastle (DELAYED) Premier League Man City -

Watford Premier League Swansea -

Tottenham (DELAYED) Premier League West Ham -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League Arsenal -

Chelsea Premier League Tottenham -

West Ham

Manchester United bereitet ein Angebot für Malcom von Bordeaux vor. Nach Goal-Informationen ist Jose Mourinho ein großer Fan des Brasilianers und bereit, 45 Millionen Euro zu bezahlen.

Ein Haken an der Sache ist jedoch, dass der Ligue-1-Klub wohl bis zu 62 Millionen Euro für den 20-Jährigen fordert. Zudem will man den Flügelspieler frühestens im Sommer ziehenlassen. Die Red Devils planen deshalb, Malcom im Winter zu verpflichten, aber noch bis Saisonende an Girondins auszuleihen.

Malcom erzielte in dieser Saison in 18 Ligaspielen sieben Tore und steuerte vier Vorlagen bei. Neben United soll auch der FC Arsenal an dem Youngster interessiert sein.