John Terry erklärt Probleme von Star-Trio bei Chelsea

Premier League Arsenal -

Liverpool Premier League Everton -

Chelsea Premier League Man City -

Bournemouth Premier League Burnley -

Tottenham Premier League Leicester -

Man United Premier League Brighton -

Watford (DELAYED) Premier League West Ham -

Newcastle (DELAYED) Premier League Swansea -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League Stoke -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Tottenham -

Southampton Premier League Boxing Day -

Die Konferenz Premier League Liverpool -

Swansea Premier League Man United -

Burnley (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Everton (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Stoke (DELAYED) Premier League Watford -

Leicester (DELAYED) Premier League Chelsea -

Brighton (DELAYED) Premier League Bournemouth -

West Ham (DELAYED) Premier League Newcastle -

Man City Premier League Crystal Palace -

Arsenal Premier League Liverpool -

Leicester Premier League Man United -

Southampton Premier League Chelsea -

Stoke Premier League Bournemouth -

Everton (DELAYED) Premier League Watford -

Swansea (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Burnley (DELAYED) Premier League Newcastle -

Brighton (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Man City Premier League West Bromwich -

Arsenal Premier League Brighton -

Bournemouth Premier League Burnley -

Liverpool Premier League Everton -

Man United Premier League Leicester -

Huddersfield (Delayed)

Drei Premier-League-Stars haben eine Chelsea-Vergangenheit, glänzen jetzt aber bei anderen Klubs. John Terry bedauert es nicht, dass sein Verein das Trio abgegeben hat.

Kevin De Bruyne hält beim souveränen Premier-League-Tabellenführer Manchester City die Fäden in der Offensive in der Hand. Mohamed Salah erzielt für Liverpool Treffer um Treffer und führt aktuell die Torschützenliste der Liga an. Und Romelu Lukaku glänzte nach seinem Wechsel zum Saisonstart mit vielen Toren für seinen neuen Klub Manchester United.

Die drei Premier-League-Stars versuchten es in der Vergangenheit auch schon beim FC Chelsea, doch bei den Blues konnten sie sich nicht durchsetzen. Klublegende John Terry findet das rückblickend nicht sonderlich schlimm, wie er Sky Sports verriet. Auf die Frage, ob er es bedauere, dass das Trio abgegeben wurde, sagte Terry: "Nicht wirklich. Damals haben sie unsere Mannschaft einfach nicht stärker gemacht", sagte er.

"Man darf nicht vergessen, dass wir damals eines der besten Teams der Premier-League-Geschichte waren, als sie zu uns kamen. Das hat es für sie noch schwerer gemacht", behauptete Terry. Der Abwehrspieler fügte hinzu: "Die Frage war: Wenn sie zu uns kommen, können sie so viel beitragen, dass sie ihren Platz bei uns erkämpfen und dann behaupten? Nein, das war einfach schwer."