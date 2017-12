Ilkay Gündogan warnt bei Manchester City: "Wir haben noch nichts gewonnen"

Premier League West Ham -

Arsenal Premier League Liverpool -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Newcastle -

Everton (DELAYED) Premier League Southampton -

Leicester (DELAYED) Premier League Man United -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Man City (DELAYED) Premier League Tottenham -

Brighton (DELAYED) Premier League Leicester -

Crystal Palace Premier League Arsenal -

Newcastle Premier League Man City -

Tottenham Premier League Chelsea -

Southampton (Delayed) Premier League Stoke -

West Ham (Delayed) Premier League Brighton -

Burnley (DELAYED) Premier League Watford -

Huddersfield (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Man United Premier League Bournemouth -

Liverpool Premier League Everton -

Swansea Premier League Arsenal -

Liverpool Premier League Everton -

Chelsea Premier League Man City -

Bournemouth Premier League Burnley -

Tottenham Premier League Leicester -

Man United Premier League Brighton -

Watford (DELAYED) Premier League West Ham -

Newcastle (DELAYED) Premier League Swansea -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League Stoke -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Tottenham -

Southampton Premier League Boxing Day -

Die Konferenz Premier League Liverpool -

Swansea Premier League Man United -

Burnley (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Everton (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Stoke (DELAYED) Premier League Watford -

Leicester (DELAYED) Premier League Chelsea -

Brighton (DELAYED) Premier League Bournemouth -

West Ham (DELAYED)

Elf Punkte beträgt der Vorsprung von Spitzenreiter Manchester City in der Premier League mittlerweile. Die Elf von Pep Guardiola ist haushoher Titelfavorit und hat in dieser Saison noch kein Ligaspiel verloren. Mittelfeldstar Ilkay Gündogan warnt angesichts des vielen Lobs, das aktuell auf die Citizens hereinprasselt, vor Bequemlichkeit.

"Wir haben noch nichts gewonnen", stellte Gündogan vor dem Trip zu Swansea City am Mittwoch klar: "Es ist nicht einmal die Hälfte der Saison absolviert. Es gibt noch viele Spiele zu bestreiten und viele Punkte zu verteilen. Jetzt genießen wir einfach nur den Moment. Und wir genießen ihn wahrscheinlich mehr als 19 andere Mannschaften in der Liga. Das fühlt sich gut an."

Nach 14 Siegen in Folge, ein neuer Rekord in der Premier League, strotzen Gündogan und Co. vor Selbstvertrauen.

Der deutsche Nationalspieler führte aus: "Wir wissen, dass wir auf einem guten Weg sind und die ganze Saison schon in allen Wettbewerben gut spielen. Nicht allein in der Liga. Wir haben also Vertrauen in unsere Stärke für die kommenden Wochen, Monate und die nächsten Spiele. Nicht mehr und nicht weniger."

Gündogan: "Diese Qualität ist unglaublich"

Citys Dominanz ist umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, dass mit Kapitän Vincent Kompany und dessen Nebenleuten John Stones und Benjamin Mendy wichtige Verteidiger verletzungsbedingt ausfallen. Laut Gündogan kompensiert City das durch einen breiten Kader und Pep Guardiolas Philosphie.

"Wir haben hier so viele talentierte Spieler von großer Qualität, das ist einfach unglaublich", so der Ex-Dortmunder: "Wir können einen, zwei, drei oder vier Spieler austauschen und niemand merkt, dass jemand fehlt."