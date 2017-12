Hugo Lloris: Harry Kane so gut wie Ronaldo und Messi

Premier League Crystal Palace -

Arsenal Premier League Liverpool -

Leicester Premier League Man United -

Southampton Premier League Chelsea -

Stoke (Delayed) Premier League Bournemouth -

Everton (DELAYED) Premier League Watford -

Swansea (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Burnley (DELAYED) Premier League Newcastle -

Brighton (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Man City Premier League West Bromwich -

Arsenal Premier League Brighton -

Bournemouth Premier League Burnley -

Liverpool Premier League Everton -

Man United Premier League Leicester -

Huddersfield (Delayed) Premier League Stoke -

Newcastle (DELAYED) Premier League Man City -

Watford Premier League Swansea -

Tottenham (DELAYED) Premier League West Ham -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League Arsenal -

Chelsea Premier League Tottenham -

West Ham

Tottenham-Keeper Hugo Lloris findet seinen Mitspieler Harry Kane so gut wie Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi. Gegenüber The Telegraph gab der Torwart zu Protokoll: "Spieler wie Messi oder Ronaldo sind schwer einzuholen. Aber Harry ist auf ihrem Level und zudem noch jung."

Der Stürmer von Tottenham hat in diesem Jahr einen neuen Tor-Rekord in der Premier League aufgestellt. Auch deshalb findet sein französischer Teamgefährte: "Ich habe nie mit einem Stürmer zusammengespielt, der fähig ist, in einem Jahr so viele Tore zu erzielen. Ich habe mit vielen Top-Stürmern gespielt und vermutlich ist er der Beste."

Kane hat in dieser Saison in 19 Liga-Spielen starke 18 Tore erzielt. Den Schlüssel für diesen Erfolg sieht Lloris in einer Charaktereigenschaft: "Er ist sehr demütig und das ist der Schlüssel."