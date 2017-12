Arsene Wenger nach Manchester-Derby: Deshalb war ich Sumo-Fan

Premier League Huddersfield -

Chelsea Premier League Crystal Palace -

Watford (DELAYED) Premier League Burnley -

Stoke (DELAYED) Premier League West Ham -

Arsenal Premier League Liverpool -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Newcastle -

Everton (DELAYED) Premier League Southampton -

Leicester (DELAYED) Premier League Man United -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Man City (DELAYED) Premier League Tottenham -

Brighton (DELAYED) Premier League Leicester -

Crystal Palace Premier League Arsenal -

Newcastle Premier League Man City -

Tottenham Premier League Chelsea -

Southampton (Delayed) Premier League Stoke -

West Ham (Delayed) Premier League Brighton -

Burnley (DELAYED) Premier League Watford -

Huddersfield (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Man United Premier League Bournemouth -

Liverpool Premier League Everton -

Swansea Premier League Arsenal -

Liverpool Premier League Everton -

Chelsea Premier League Man City -

Bournemouth Premier League Leicester -

Man United Premier League Brighton -

Watford (DELAYED) Premier League West Ham -

Newcastle (DELAYED) Premier League Swansea -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League Stoke -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Huddersfield (DELAYED)

Das Derby zwischen Manchester United und Manchester City sorgte nicht nur auf dem Platz für eine hitzige Stimmung, sondern auch nach Schlusspfiff im Kabinentrakt. Wie so ein Stadtduell laufen kann, weiß auch Arsenal-Coach Arsene Wenger.

"Ich habe davon gehört, aber ich habe nichts gesehen", so der Franzose über die angeblichen Handgreiflichkeiten nach der Partie. "Aber das kann bei großen Derbys passieren. Das gehört dazu, auch wenn manche etwas über das Ziel hinausschießen."

United-Coach Jose Mourinho soll nach der 1:2-Pleite in die Kabine der Citizens marschiert sein, mit der Bitte, das Team von Pep Guardiola möge aus Respekt doch bitte etwas leiser feiern. Eine Aktion, für die Wenger durchaus Verständnis zeigt.

"Es tut natürlich weh, wenn du ein großes Spiel verlierst und du die anderen dann in totaler Ekstase feiern siehst", so der Coach der Londoner. "Das fühlt sich wie ein Angriff an."

Dabei erinnert sich Wenger an seine Zeit in Japan. "Deshalb war damals großer Sumo-Fan", erinnert sich Wenger. "Beim Sumo kann man nie erkennen, wer gewonnen hat. Der Sieger zeigt seine Glücksgefühle aus Respekt vor dem Gegner nicht. Das zeigt, wie groß die Kultur des gegenseitigen Respekts dort ist."