Arsene Wenger beim FC Arsenal vor Rekord: "Dem Job mein Leben gewidmet"

Arsene Wenger absolvierte am Donnerstagabend sein 810. Spiel als Teammanager in der Premier League. Damit zog der Boss des FC Arsenal mit dem bisherigen Rekordhalter Sir Alex Ferguson gleich.

Arsene Wenger verzog gequält das Gesicht. Vor den Augen der Welt kämpfte er acht Sekunden mit seinem widerspenstigen Gegner. Erfolglos. Dann erlöste die TV-Regie den 68-Jährigen mit einem Bildwechsel, doch da war ihm der Spott an seinem Rekordabend bereits gewiss: "810 Spiele, aber Wenger hat seinen größten Gegner noch nicht besiegt: den Reißverschluss", schrieb ein User auf Twitter.

Der Teammanager des FC Arsenal offenbarte beim 3:2 (1:0)-Sieg im Londoner Stadtderby bei Abstiegskandidat Crystal Palace nicht zum ersten Mal große Probleme beim Schließen seiner Jacke. Dabei hatte der Franzose reichlich Zeit zum Üben: Seit seinem Amtsantritt bei den Gunners im Oktober 1996 absolvierte er nunmehr 810 Spiele auf der Trainerbank in der Premier League - und stellte damit den Liga-Rekord seines ewigen Rivalen Sir Alex Ferguson ein. Im Spiel bei West Bromwich Albion an Silvester wird er "Fergie" in dieser Statistik überflügeln.

"Wenn ich mir eine Leistung selbst zugestehe, dann dass ich sehr hart arbeite. Ich habe mein Leben komplett diesem Job gewidmet", sagte Wenger rückblickend bei Sky Sports UK: "Mit Glück habe ich das Vertrauen der Leute im Klub gewonnen. Es war nicht einfach, das über die Jahre zu behalten, aber ich war auch mit qualitativ hochwertigen Spielern gesegnet."

20 Jahre Gunners: Arsene Wengers bewegte Karriere © getty 1/40 20 Jahre - im schnelllebigen Fußballgeschäft eine Ewigkeit. Für Arsene Wenger jedoch nicht: Die Trainerlegende ist am 1. Oktober zwei Jahrzehnte beim FC Arsenal im Amt. SPOX blickt auf die Karriere zurück © getty 2/40 Am 1. Oktober 1996 trat Wenger seinen Dienst bei den Gunners an. Elf Tage später saß er in der Partie gegen die Blackburn Rovers erstmals in der Premier League auf der Bank © getty 3/40 Eine Stilikone war der Franzose von Anfang an. Doch auch der Erfolg stellte sich schnell ein: In der Saison 1995/1996 führte er Arsenal auf Rang drei © imago 4/40 Laptop-Trainer von vorgestern: Im Sommer 1997 posiert Wenger in einer Homestory und präsentiert seinen Rechner. Er präsentierte jedoch auch neue Spieler... © getty 5/40 ...unter anderem lockte Wenger Emmanuel Petit und Marc Overmars ins Highbury © getty 6/40 Von Anfang galt der Elsässer als Visionär, als Fußball-Professor, der seinem Team einen genauen Plan mit auf den Weg gab © getty 7/40 Und siehe da: Am 3. Mai 1998 feierte der Franzose mit der englischen Meisterschaft seinen ersten Titel als Gunners-Manager © getty 8/40 Stolz präsentiert er gemeinsam mit seinem Kapitän Tony Adams den Pott. Es sollte die erste von bislang insgesamt 15 Trophäen sein © getty 9/40 Keeper David Seaman war sieben Jahre lang Wengers Weggefährte © getty 10/40 Seinen wichtigsten Transfercoup landete der Franzose am 3. August 1999: Thierry Henry erzielte unter seinem Landsmann die meisten Treffer für Arsenal (228) - 11 Prozent aller Tore in der Ära Wenger © getty 11/40 Stück für Stück baute sich der Straßburger im Laufe der Jahre ein echtes Dream Team zusammen (hier mit Sol Campbell). Der Erfolg gab ihm Recht © getty 12/40 Im Jahr 2002 gewannen die Gunners die zweite von drei Meisterschaften unter Wenger. Sowieso war seine "Anfangszeit" unglaublich erfolgreich: 11 seiner 15 Titel gewann er in den ersten zehn Jahren seiner Ägide © getty 13/40 Privat hatte Wenger seit Mitte der 90er Jahre Annie Brosterhous an seiner Seite (hier auf einer Gala 2002). Im Jahr 2010 heirateten sie schließlich, ehe die Ehe 2015 wieder geschieden wurde © getty 14/40 Unter anderem mit Patrick Vieira schafften die Gunners in der Saison 2003/2004 ein in der Premier-League-Ära nie zuvor da gewesenes Kunststück © getty 15/40 38 Ligaspiele, keine einzige Niederlage! In der Prä-PL-Ära war dieses Kunststück nur Preston North End gelungen (1988/89). Die Invincibles waren geboren © getty 16/40 Die Rekordsaison der Gunners trug auch eine deutsche Handschrift: Torhüter Jens Lehmann absolvierte 2004/2004 die meisten Spielminuten für Arsenal (die vollen 3420) und kassierte nur 26 Gegentore © getty 17/40 Auf seinem Erfolg ruhte sich Wenger nie aus. Stattdessen brütete er stets über seiner Spielidee. In 758 Premier-League-Spielen dachte er sich bislang einen Matchplan aus. Nur Sir Alex Ferguson hat mehr PL-Partien als Trainer auf dem Buckel (810) © getty 18/40 Im Oktober 2004 führte Wenger Arsenal auch infrastrukturell in eine erfolgreiche Zukunft: Das Emirates Stadium sollte das Highbury künftig als Heimstätte der Gunners ablösen © getty 19/40 Arsene durfte auch mal auf den Kran © getty 20/40 Im Zweifel war sich Wenger in seiner Amtszeit bisher auch nicht zu schade, im Training mal mit anzupacken © getty 21/40 Im Jahr 2006 stand Wenger kurz vor seinem größten Erfolg als Manager: Arsenal stand im Champions-League-Finale gegen den FC Barcelona © getty 22/40 Eine bittere Enttäuschung! Bis zur 76. lagen die Gunners trotz Unterzahl in Führung. Ein Doppelschlag von Eto'o und Belletti rissen den Traum vom großen Triumph jedoch in 1000 Stücke © getty 23/40 Am Ende krönten Wenger, Henry, Toure und Co. die Entwicklung nicht mit dem Gewinn der Königsklasse. Eine titellose Zeit bis 2014 sollte folgen © getty 24/40 Nicht nur in seiner französischen Heimat ist Wenger seit geraumer Zeit ein gefragter TV-Experte © getty 25/40 Er steht seit Langem auch auf einer Ebene mit internationalen Trainer-Legenden wie Ottmar Hitzfeld - immerhin zweimal Champions-League-Sieger © getty 26/40 Persönlichkeiten des Sports lassen sich gerne mit dem Gentleman ablichten - wie hier die Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher und Jarno Trulli © getty 27/40 Bei den Fans ist AW ohnehin ein Gott. Seit 2009 ist er der am längsten amtierende Trainer in der Geschichte des stolzen Londoner Klubs. Entsprechend hoch ist sein Kultfaktor © getty 28/40 Selbst in Zeiten, in denen Wenger in der Kritik stand, stellte sich das Publikum hinter ihn. Richtig tief in der Krise waren die Gunners in seiner Amtszeit auch nie: Alle seine 20 PL-Saison schloss er zwischen Platz eins und vier ab © getty 29/40 Kein Wunder, dass auch Wenger-Masken im Umlauf sind © getty 30/40 Trainer, Publikumsliebling, Visionär: Wenger ist bemüht, Arsenal auf allen Ebenen in die Zukunft zu führen. Internationalisierung ist da natürlich ein wichtiges Stichwort. Ob an der chinesischen Mauer... © getty 31/40 ...oder bei den Fans in Vietnam © getty 32/40 Die angesprochene Kritik blieb jedoch speziell in der titellosen Zeit zwischen 2004 und 2014 nicht aus © getty 33/40 Eines seiner größten Schreckgespenster der jüngeren Vergangenheit ist Pep Guardiola. In den Jahren 2010, 2011 (beide Male gegen Barca) und 2014 (Bayern) scheiterte Arsenal an Pep-Teams © getty 34/40 Seine bitterste Stunde als Gunners-Manager erlebte der Taktikfuchs im August 2011: Im Old Trafford bekam sein Team gegen Manchester United mit 8:2 auf die Mütze - die höchste Niederlage © getty 35/40 Im März 2014 saß Wenger zum 1000. Mal als Arsenal-Trainer auf der Bank. Viel schlechter hätte das Jubiläum allerdings nicht laufen können © getty 36/40 Gegen Chelsea verlor Arsenal mit 0:6 © getty 37/40 Nur eines von vielen Duellen mit Intimfeind Jose Mourinho: Dass sich Wenger und der Portugiese nicht riechen können, ist bekannt. Zahlreiche Äußerungen von beiden Seiten befeuern die Rivalität regelmäßig neu © getty 38/40 Seit vielen Jahren arbeitet Wenger gerne mit deutschen Spielern zusammen. Mesut Özil (l.) verpflichtete er im September 2013 für die klubinterne Rekordsumme von 50 Millionen Euro. Am Ende der Saison stand endlich wieder ein Titel... © getty 39/40 Die Gunners holten zehn Jahre nach der Invincibles-Meisterschaft den FA Cup. Insgesamt gewann Arsenal unter Wenger sechs von elf Finals in Pokalwettbewerben - unter anderem holte er 2015 auch direkt noch einmal den FA Cup © getty 40/40 Seit genau 20 Jahren ist Wenger nun also im Amt. Damit ist er mit riesigem Abstand der dienstälteste Premier-League-Trainer. Eddie Howe (Bournemouth) und Sam Dyche (Burnley) sind seit drei Jahren und elf Monaten im Amt

Arsenal: Keine Meisterschaft seit 2004

Unter Wenger gewann Arsenal drei Meisterschaften und wurde siebenmal englischer Pokalsieger. In der Meistersaison 2003/2004 waren die Gunners in allen 38 Spielen unbesiegt, zu den "Invincibles" gehörte auch der deutsche Nationaltorhüter Jens Lehmann.

Seitdem wartet Arsenal aber vergeblich auf den Titel in der Liga. Und das Warten könnte noch lange anhalten: In der laufenden Saison ist Spitzenreiter Manchester City bereits 21 Punkte voraus, in der vergangenen Spielzeit verpassten die Gunners erstmals seit 1997 die Qualifikation für die Champions League.

Der wahre Ferguson-Rekord wird schwer zu knacken sein

Auch deshalb könnte Wenger, dessen Vertrag bei den Londonern bis 2019 läuft, es schwer haben, seinen Kontrahenten Ferguson in der "wahren" Rangliste der Teammanager in England tatsächlich zu überbieten. Denn die genannte Statistik umfasst lediglich alle Spiele seit Einführung der Premier League im Jahr 1992. Zählt man alle Partien in der jeweils höchsten englischen Liga, liegt Wenger noch weit hinter Ferguson, mit dem er sich in der Vergangenheit wiederholt verbale Scharmützel geliefert hatte.

Der legendäre Schotte hatte bei Manchester United schon vor der Gründung der Premier League auch in 223 Punktspielen der Vorgänger-Klasse First Division auf der Bank gesessen. Damit kam Ferguson von 1986 bis zu seinem Rücktritt vor vier Jahren bei den Red Devils auf 1033 Liga-Begegnungen. Um diese Marke zu erreichen, müsste Wenger noch sechs weitere Spielzeiten in Englands Beletage trainieren.