Xherdan Shaqiri exklusiv: "Habe im Triple-Team eine wichtige Rolle gespielt"

Nach zweieinhalb Jahren beim FC Bayern wechselte Xherdan Shaqiri erst leihweise zu Inter Mailand und im Sommer 2015 schließlich fest zu Stoke City. SPOX sprach mit dem 26-jährigen Schweizer über seine Situation in Stoke sowie seine Zeit in München unter den Trainern Jupp Heynckes und Pep Guardiola.

Shaqiri erinnert sich gerne an seine Zeit in München zurück und spricht von "zweieinhalb tollen Jahren". Zwischen 2012 und 2014 absolvierte er 81 Pflichtspiele für den FC Bayern, in denen er an 36 Toren direkt beteiligt war. "Unter Heynckes habe ich viele Spiele gemacht und in der Triple-Mannschaft eine wichtige Rolle gespielt", sagt Shaqiri.

Während der Flügelstürmer in der Bundesligasaison 2012/13 regelmäßig zum Einsatz kam, wurde er in der K.o.-Phase der siegreichen Champions-League-Saison jedoch lediglich zweimal in der Schlussphase eingewechselt. Beim Finalsieg gegen Borussia Dortmund saß Shaqiri 90 Minuten lang auf der Bank.

Heynckes-Nachfolger beim FC Bayern wurde Pep Guardiola, die Stärken der beiden Trainer sind laut Shaqiri konträr: "Guardiola ist taktisch sehr detailversessen. Heynckes ist im kommunikativen Bereich sehr stark. Er spricht mehr mit den Spielern." Heynckes' Rückkehr zum FC Bayern begrüßt Shaqiri: "Ich bin froh, dass Heynckes den Klub wieder in die Spur gebracht hat."

Shaqiri über seinen Start in England und seine Situation in Stoke

Unter Guardiola kam Shaqiri beim FC Bayern zunehmend weniger zum Einsatz, weshalb er München im Januar 2015 verließ. Nach einem halben Jahr per Leihe bei Inter Mailand wechselte Shaqiri im Sommer 2015 für 17 Millionen Euro nach Stoke, wo "das Gesamtpaket" gepasst habe. "Am Anfang hatte ich Anpassungsprobleme, weil das Spiel in England viel physischer ist als in Deutschland oder Italien", erinnert sich Shaqiri, "aber mittlerweile habe ich mich darauf gut eingestellt."

Nach 16 Spieltagen hält Shaqiri bei vier Toren und fünf Assists und ist somit bester Scorer von Stoke. "Mit meinen persönlichen Leistungen in dieser Saison bin ich sehr zufrieden", sagt Shaqiri, "aber als Mannschaft müssen wir noch besser werden." Stoke liegt aktuell auf Tabellenrang 15, der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt lediglich drei Punkte. "Wir müssen da unten endlich rauskommen", fordert Shaqiri. Stoke hat nur eines der vergangenen sechs Premier-League-Spiele gewonnen.

Sein Ex-Trainer Guardiola dominiert mit Manchester City derweil die Premier League, was Shaqiri nicht überrascht. "Mit diesen Ausgaben muss City oben mitspielen", sagt er. Im vergangenen Sommer hat der Klub knapp 250 Millionen Euro in neue Spieler investiert.