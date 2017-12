West Bromwich gegen Manchester United im Livestream: Wo kann ich die Red Devils sehen?

Premier League Leicester -

Am 18. Spieltag der Premier League empfangen die West Bromwich Albion Jose Mourinhos Manchester United. Auf dem Papier scheint die Sache klar: Die Red Devils sind der haushohe Favorit. Doch das Team aus Birmingham hat in dieser Saison bereits gegen Tottenham und Liverpool gepunktet. DAZN überträgt die Partie im live. SPOX verrät euch alles, was ihr zur Partie wissen müsst.

Unter der Woche quälte sich Manchester United zu einem 1:0-Erfolg gegen Bournemouth. Ein nicht zu übersehender Aspekt des Sieges ist der Treffer von Romelu Lukaku, der in den vergangenen Wochen einen mehr als unglücklichen Eindruck machte. Elf Punkte Rückstand sind es bereits auf den Tabellenführer Manchester City, doch der Titelkampf ist in den Augen von Jose Mourinho noch lange nicht vorbei. "Es ist erst im Mai vorbei. Und wenn es jetzt schon vorbei wäre, dann würde ich in den Urlaub nach Brasilien oder Los Angeles fahren", gab sich Mourinho gegenüber BBC Sport kämpferisch.

Auch wenn das Spiel nicht gewonnen werden konnte, verbuchte West Bromwich Albion einen Erfolg gegen Klopps FC Liverpool. Ein Handspiel beim aberkannten Treffer von Dominic Solanke rettet das 0:0-Unentschieden. Ein Punkt den der Tabellensiebzehnte unbedingt benötigt.

Wo und wann findet West Bromwich gegen Manchester United statt?

Partie West Bromwich Albion - Manchester United Anpfiff Sonntag, 17. Dezember um 15:15 Uhr Stadion The Hawthorns, West Bromwich

Wo gibt es West Bromwich gegen Manchester United im Livestream?

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in D/AT/CH Keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Portal, das die exklusiven Live-Sport ins heimische Wohnzimmer bringt. Ihr keine Sekunde der Top-Ligen des europäischen Fußballs verpassen? Dann ist DAZN die richtige Adresse für euch. Doch auch für US-Sport-Freund ist allerhand geboten, denn DAZN hat sich auch die Rechte für Spiele der NFL, NBA, NHL und MLB gesichert. Das Beste ist allerdings, dass ihr das komplette DAZN-Programm den ersten Monat völlig kostenfrei testen könnt.

West Bromwich gegen Manchester United im Livesticker

Auf SPOX könnt ihr außerdem alle Partien der Premier League im Liveticker verfolgen.

Manchester United: Warum spielt Mkhitaryan nicht?

Henrikh Mkhitaryan stand in den letzten Spielen nicht mehr im Kader. "Ich kann nur sechs Spieler auf die Bank setzen und versuche auf der Bank eine Balance zu haben. Ich hatte dort zwei Verteidiger und Daley Blind, der auf verschiedenen Positionen spielen kann. Ich hatte Ashley Young, der alle Flügel- und Außenverteidigerpositionen abdecken kann", erklärt Mourinho das Reservistendaseins des ehemaligen Dortmunders.

Auch Paul Pogba wird am kommenden Sonntag nicht mit von der Partie sein. Der Mittelfeldspieler sah beim Sieg über den FC Arsenal die rote Karte für ein grobes Foulspiel. Pogba äußerte sich kürzlich über seinen Wechsel zu United: "Um ehrlich zu sein, Real Madrid kam zu mir und ich habe mir überlegt, dorthin zu gehen. Aber ich habe es immer in meinem Herzen gefühlt. Ich habe es gemacht und ich bereue es nicht. Ich bereue meine Entscheidungen nie", plauderte er gegenüber Beyond the Pitch aus dem Nähkästchen.

Der Langzeitverletzte Michael Carrick wird auch für das Spiel gegen West Brom nicht rechtzeitig zurückkehren können. Er laboriert bereits seit Ende September an einer Wadenverletzung. Ashley Young droht im Spiel eine Sperre. da er in dieser Saison bereits vier gelbe Karten kassiert hat.

West Bromwich: Wichtige Spieler fallen aus

West Bromwich kämpft ums Überleben in der Premier League. Der Vorsprung auf den letzten Tabellenplatz beträgt nur noch drei Punkte. Die Mannschaft von Alan Pardew hat seit 16 Spielen nicht mehr gewonnen und wurde vom 3. auf den 17. Tabellenplatz durchgereicht. Allerdings gelang je ein Unentschieden gegen Tottenham und Liverpool.

Allerdings ist die Mannschaft extrem ersatzgeschwächt. Sowohl James Morrison als auch Craig Dawson und Nacer Chadli fallen bereits seit Längerem aus. Alle drei Spieler sind normalerweise Stammspieler. Außerdem droht Allan Nyom und Jonny Evans eine Sperre, weswegen Pardew auf Beide verzichten könnte, damit sie am kommenden Spieltag im wichtigen Spiel gegen Stoke mit an Bord sind.

Infos und Statistiken zur Partie