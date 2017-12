Premier League: Wo kann ich Newcastle United gegen Manchester City live sehen?

Premier League Tottenham -

Die Rekordtruppe von Manchester City will in Newcastle ihren unheimlichen Höhenflug fortsetzen. Kellerkind United könnte eine Pleite in die Abstiegsränge befördern. DAZN überträgt das Match nach den Weihnachtsfeiertagen live, bei SPOX gibt's die Partie im LIVETICKER. Alles Wissenswerte zum Spiel gibt's hier.

Der 19. Spieltag war einer aus dem Bilderbuch für die Skyblues. Während City gegen Bournemouth die nächste Gala ablieferte, spielte das Verfolgertrio United, Chelsea und Liverpool nur unentschieden. Der Abstand auf den ärgsten "Verfolger", die Red Devils, beträgt bereits 13 Punkte.

Artikel und Videos zum Thema

Und während Newcastle eine Siegesserie von genau einem Spiel aufzuweisen hat - in den neun Partien zuvor gab's einen einzigen Punkt - arbeiten die Citizens bereits an der nächsten Bestmarke. Noch zwei Spiele fehlen Pep Guardiola, um den Rekord an gewonnenen Spielen in Folge in den europäischen Topligen zu knacken. Der liegt bei 19 - aufgestellt vom FC Bayern unter Guardiola.

Wann spielt Newcastle gegen ManCity?

Partie Newcstle United - Manchester City Anpfiff Di., 26.12.2017 - 20.45 Uhr Ort St. Jame's Park, Newcastle

Wo kann ich Newcastle gegen ManCity live verfolgen?

In Deutschland gibt es keine TV-Übertragung des Spiels zwischen Newcastle United gegen Manchester City. Allerdings hat sich das Streaming-Portal DAZN die Übertragungsrechte der Premier League gesichert. Ihr könnt das Spiel auch im LIVETICKER auf SPOX verfolgen.

Was ist DAZN?

DAZN bringt in den Weihnachtsfeiertagen den besten Livesport auf die heimische Coach. Den Boxing Day der Premier League, die Christmas Games der NBA und NFL und die Darts-WM gibt es alles zu sehen. Und das Beste: Im ersten Monat ist das komplette DAZN-Programm kostenlos testbar.

Manchester City: Personalplanungen auf Hochtouren

Während es sportlich nicht besser laufen könnte, arbeitet man in Manchester auch intensiv am Personalgerüst. Mit Angreifer Gabriel Jesus, in 25 Pflichtspielen bislang an 14 Toren beteiligt, wurde der Vertrag bereits bis 2023 verlängert, auch soll das Arbeitspapier von Nicolas Otamendi bereits heimlich verlängert worden sein und Kevin De Bruyne kurz davor stehen.

Sogar mit Pep sollen die Citizens schon Gespräche aufgenommen haben, um den Coach über 2019 hinaus an den Verein zu binden. Und mit Augsburgs Philipp Max soll schon der nächste Bundesliga-Spieler auf dem Wunschzettel des Katalanen stehen.

