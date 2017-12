Premier League im Livestream und Ticker: Wo kann ich West Ham - Chelsea live sehen?

Premier League Live West Ham -

Chelsea Premier League Newcastle -

Leicester Premier League Huddersfield -

Brighton (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Tottenham -

Stoke (DELAYED) Premier League Burnley -

Watford (DELAYED) Premier League Southampton -

Arsenal Premier League Liverpool -

Everton Premier League Man United -

Man City Premier League Huddersfield -

Chelsea Premier League Crystal Palace -

Watford (DELAYED) Premier League Burnley -

Stoke (DELAYED) Premier League West Ham -

Arsenal Premier League Liverpool -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Newcastle -

Everton (DELAYED) Premier League Southampton -

Leicester (DELAYED) Premier League Man United -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Man City (DELAYED) Premier League Tottenham -

Brighton (DELAYED) Premier League Leicester -

Crystal Palace Premier League Arsenal -

Newcastle Premier League Man City -

Tottenham Premier League Chelsea -

Southampton (Delayed) Premier League Stoke -

West Ham (Delayed) Premier League Brighton -

Burnley (DELAYED) Premier League Watford -

Huddersfield (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Man United Premier League Bournemouth -

Liverpool Premier League Everton -

Swansea Premier League Arsenal -

Liverpool

Am 16. Spieltag gastiert der FC Chelsea im London-Derby bei West Ham United (13.30 Uhr live auf DAZN und im Liveticker). Hier gibt es alle Infos zu der Partie, den Mannschaften sowie der Übertragung im Livestream und Liveticker.

Nach anfänglichen Startschwierigkeiten hat sich der FC Chelsea wieder in der Spitzengruppe der Liga etabliert, bei bereits elf Punkten Rückstand auf Tabellenführer Manchester City scheint sich die Titelverteidigung aber bereits früh in der Saison erledigt zu haben.

Dennoch wollen die Blues auch im Derby ihre zuletzt ansteigende Form unter Beweis stellen, in den letzten sieben Ligapartien holte die Elf von Antonio Conte bei einem Remis sechs Siege und bewahrte dabei vier Mal eine weiße Weste.

Mit zehn Punkten nach 15 Partien steckt West Ham United derweil tief im Tabellenkeller fest. Nur 1973/74 und 1976/77 starteten die Hammers noch schlechter in eine Spielzeit. Auch unter dem neuen Trainer David Moyes trat bislang keine Besserung der sportlichen Situation ein, seit acht Partien warten die Hammers auf ein Erfolgserlebnis.

Immerhin verkaufte sich die Elf zuletzt bei der knappen 1:2-Niederlage gegen Manchester City teuer und hielt nach zwischenzeitlicher Führung bis zur 83. Minute ein Remis, ehe Silva zum Sieg der Citizens einnetzte.

Wo und wann findet West Ham - Chelsea statt?

Partie West Ham United - FC Chelsea Anpfiff Samstag, 09. Dezember um 13.30 Uhr Stadion Olympiastadion in London

Wo kann ich West Ham - Chelsea im Livestream sehen?

Wie viele andere Spiele der Premier League wird das London-Derby von dem Streaming-Service DAZN übertragen. Neben den Fußballspielen aus den europäischen Topligen zeigt das "Netflix des Sports" auch zahlreiche Highlights aus dem Tennis, der NBA, NFL oder MLB im Livestream. Hier geht es zum kompletten DAZN-Programm.

West Ham gegen Chelsea im Liveticker verfolgen

Auch mit dem Liveticker von SPOX verpasst ihr nichts von der Partie.

David Moyes und Manuel Lanzini als Experten

Gegen die Offensivpower des englischen Meisters dürfte Moyes erneut auf das zuletzt praktizierte 5-4-1-System setzen. Bei der knappen Niederlage gegen die Citizens präsentierte sich die schlechteste Defensive der Liga (32 Gegentreffer) in dem neuen System über weite Strecken der Partie stabil.

Verzichten muss Moyes auf den verletzten Verteidiger Jose Fonte, der an einer Knöchelverletzung laboriert und erst im neuen Jahr wieder zurück erwartet wird. Chicarito dürfte hingegen nach überwundener Oberschenkelverletzung zumindest wieder auf der Bakn sitzen. Mit vier Treffern in elf Einsätzen ist der Mexikaner bislang der beste Torschütze der Hammers.

Neben der "kleinen Erbse" ruhen die Hoffnungen West Hams auch auf Manuel Lanzini. Der Argentinier gilt als ausgewiesener Experte für London-Derbys, neun seiner 15 Ligatore für West Ham erzielte der Mittelfeldspieler in Nachbarschaftsduellen.

Mit Moyes kann auch der Mann auf der Trainerbak auf eine kuriose Statistik verweisen: in vier der letzten fünf Heimduelle gegen den amtierenden Meister durfte der Trainer einen Sieg seiner Mannschaft bejubeln.

Morata und Hazard als Schwungräder der Offensive

Antonio Conte kann auf alle Spieler zurückgreifen, zuletzt opferte der Italiener einen Offensivspieler zugunsten eines weiteren zentralen Mittelfeldspielers und zusätzlicher Stabilität im Spielzentrum. Betroffen waren dabei die Flügelstürmer Willian und Pedro, Alvaro Morata und Eden Hazard gelten in der Offensive des Meisters als unantastbar.

Der Neuzugang von Real Madrid war mit neun Toren und vier Vorlagen in seinen ersten 14 Ligaauftritten bereits an Treffern direkt beteiligt und hat Diego Costa fast schon vergessen gemacht. Auch Hazard war in dieser Saison bereits fünf Mal erfolgreich, darüber hinaus scheinen dem Belgier die Hammers besonders zu liegen: in den letzten sieben Aufeinandertreffen hatte Hazard bei sieben Toren seine Füße im Spiel (Vier Tore, drei Assists).