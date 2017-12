West Ham gegen FC Arsenal: Livestream, Liveticker und alle Infos zum Spiel

Premier League West Ham -

Am 17. Spieltag steigt in London das nächste Derby zwischen zwei alten Rivalen: West Ham United empfängt nach dem FC Chelsea in der vergangenen Woche nun den FC Arsenal und will den Aufwärtstrend der letzten Spiele aufrechterhalten. Die Gunners stecken hingegen nach der Niederlage gegen Manchester United und dem Remis gegen Southampton erneut in einer kleinen Ergebniskrise. SPOX sagt euch, was ihr über das London Derby wissen müsst und wo ihr das Spiel im Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.

Die Tabellenplätze der Teams liegen weit auseinander. Während sich die Hammers momentan mit dem Abstiegskampf auseinandersetzen müssen, stehen die Gunners auf einem Europa League-Platz und versuchen die Champions-League-Plätze anzugreifen.

West Ham setzte den Saisonstart komplett in den Sand. Erst drei Siege aus den ersten 16 Spielen, zwischenzeitlich acht Partien ohne Sieg, sprechen Bände. Anfang November musste Trainer Slaven Bilic seinen Hut nehmen und wurde durch David Moyes ersetzt. Der Knoten platzte jedoch erst am vergangenem Spieltag so richtig - und das ausgerechnet gegen Meister Chelsea, als ein 1:0-Sieg gelang. Nun heißt es für die Hammers, den Rückenwind aus dem Match gegen Chelsea mitzunehmen - sprich weitere drei Punkte im Abstiegskampf einzutüten.

Die Gunners um Coach Arsene Wenger spielen bislang eine durchaus anständige Saison in der Premier League, allerdings wird den Gunners ihre Inkonstanz immer wieder zum Verhängnis: Ganze fünf Mal ging Arsenal in dieser Saison bereits als Verlierer vom Feld, gewann im Gegenzug, bis auf zwei Remis, aber jedes weitere Spiel. Das macht momentan Rang fünf in der Tabelle. Manchester City scheint bereits mit 17 Zählern Vorsprung uneinholbar, Rang zwei ist bislang jedoch immer noch möglich, was eine Qualifikation für die Champions League bedeuten würde.

Wann findet das London Derby zwischen West Ham und Arsenal statt?

Wann und wo? West Ham United - FC Arsenal Datum Mittwoch, 13. Dezember 2017 Uhrzeit 21 Uhr Ort Boleyn Ground Stadium (West Ham)

Wo kann ich West Ham United gegen FC Arsenal im Livestream sehen?

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in D/AT/CH keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Portal, auf dem nicht nur die Premier League live zu sehen ist, sondern auch die Partien aus der Ligue 1, Serie A und der Primera Division. Dazu gibt es zusätzlich ausgewählte Spiele der NBA, NHL, NFL und MLB im Livestream zu sehen.

Darüber hinaus steht Tennis, Darts und vieles mehr im Angebot. Nach einem kostenlosen Probemonat kostet das Angebot monatlich 9,99 Euro und ist jederzeit kündbar.

Gibt es einen Liveticker zu West Ham gegen Arsenal?

SPOX bietet wie zu allen anderen Premier-League-Spielen auch zum Gastspiel der Gunners bei West Ham United einen LIVETICKER an.

FC Arsenal: Sticht Edel-Joker Giroud erneut?

Obwohl Olivier Giroud beim FC Arsenal alles andere als glücklich über seine Reservisten-Rolle beim FC Arsenal ist und zuletzt offen über seine Wechselgedanken im Hinblick auf die WM 2018 gesprochen hatte, ist Giroud für die Gunners ein durchaus wichtiger Faktor. Gegen den FC Southhampton sicherte Arsenal mit seinem Ausgleich zumindest einen Zähler. Bei seiner Einwechslung gegen Huddersfield am 14. Spieltag schnürte er gar einen Doppelpack.

Auch historisch gesehen ist der absolute Edeljoker der Premier League. Außer Ole Gunnar Solskjaer gelangen keinem anderen als Einwechselspieler 17 Tore für ein Team aus der Premier League. Sollte Giroud also am Mittwoch auf der Bank sitzen, haben die Hammers allen Grund zur Sorge.

West Ham gegen Arsenal: Wiedersehen im EFL Cup

Wenngleich das Derby in der Premier League für beide Mannschaften wohl einen höheren Stellenwert haben dürfte, kommt es nur knapp eine Woche später erneut zum Duell zwischen West Ham United und dem FC Arsenal - dann allerdings im Viertelfinale des Carabao-Cups. Die Partie findet am kommenden Dienstag, den 19. Dezember um 20:45 Uhr statt - dann allerdings im Londoner Emirates Stadium, der Heimat des FC Arsenal.

FC Arsenal gegen West Ham United: Fakten und der historische Vergleich

In der Premier League trafen der FC Arsenal und West Ham United bereits 42 Mal aufeinander. Die Gunners gingen dabei nur sieben Mal als Verlierer vom Platz. Insbesondere die jüngsten Vergleiche sprechen nicht unbedingt für die Hammers. West Ham gewann nur eine der vergangenen 18 Begegnungen in der Premier League.