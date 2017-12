Virgil van Dijks Wechsel zum FC Liverpool: Sportlich optimal, moralisch fragwürdig

Premier League Liverpool -

Für kolportierte 84,5 Millionen Euro hat der FC Liverpool Virgil van Dijk verpflichtet. In sportlicher Hinsicht ist der 26-jährige Niederländer die ideale Problemlösung, van Dijk verstärkt Liverpools anfällige Defensive wohl sofort. Moralisch sind der Transfer und sein Zustandekommen aber gleich in zweierlei Hinsicht fragwürdig.

In Sachen ausgewogenes Wirtschaften ist Manchester City ein sehr, sehr schlechtes Vorbild, aber seitdem ausgewogenes Wirtschaften in der englischen Premier League nicht mehr relevant ist, ist das traurigerweise zu vernachlässigen. Hinsichtlich der sportlichen Entwicklung ist Manchester City nämlich ein sehr, sehr gutes Vorbild.

Der Klub von Trainer Pep Guardiola hatte in der vergangenen Saison einen begeisternden Angriff, gewann damit aber keinen Titel. Im Sommer verstärkte City deshalb seine Defensive für 178,5 Millionen Euro (Ederson, Benjamin Mendy, Kyle Walker, Danilo) und führt die Premier League nun mit 15 Punkten Vorsprung und den wenigsten Gegentoren der Liga an.

Auch der FC Liverpool hat einen begeisternden Angriff, gewann damit unter Jürgen Klopp aber noch keinen Titel. Um das zu ändern, beschloss der Klub offenbar, auf dem Transfermarkt den gleichen Weg wie City einzuschlagen.

Van Dijk, die perfekte Mixtur

Der FC Southampton durchschaute diesen Ansatz aber schnell. Mit Virgil van Dijk führte der Klub zufälligerweise einen sehr guten Innenverteidiger im Kader und hatte außerdem das Glück, nicht in der Champions League zu spielen. Für Liverpool ergab das die perfekte Mixtur: Ein sehr guter und in der Champions League spielberechtiger Innenverteidiger. "Southampton hätte jeden Preis aufrufen können. Sie wussten, dass Liverpool verzweifelt nach einem Innenverteidiger suchte", sagt Alan Shearer korrekt, obwohl das Analyse-Fachgebiet des Ex-Stürmers eigentlich die Offensive ist. Shearer findet: "Van Dijk ist dieses Geld nicht wert."

84,5 Millionen Euro sind viel Geld, klar. Der oftmals und gerne kopfschüttelnd angeführte Zusatz "... für einen Verteidiger" aber natürlich Blödsinn. Da Liverpool dieses Geld offenbar zur Verfügung hatte, war es die einzig richtige Entscheidung, es in einen Verteidiger zu investieren. Die Offensive von Liverpool ist nämlich bereits titelreif (die zweitmeisten Tore ligaweit), die Defensive jedoch nicht (die zweitmeisten Gegentore der sieben bestplatzierten Klubs).

Will sich Liverpool zu einem Titelkandidaten entwickeln, muss die Defensive verstärkt werden: die Innenverteidiger, die Außenverteidigung und die Position des Torhüters. Der Kauf von Innenverteidiger van Dijk war der erste Schritt.

Zweifacher Meister mit Celtic, besser als Carragher

"Er bringt viel mit", lobt Klopp: "Qualität, Mentalität, Charakter." Gewonnen hat van Dijk bisher zwei schottische Meistertitel mit dem Celtic FC, für die niederländische Nationalmannschaft absolvierte er 16 Spiele. Im Laufe seiner Profi-Karriere erzielte er für den FC Groningen, Celtic und Southampton bereits durchaus beeindruckende 30 Tore und bereitete zwölf weitere vor.

In dieser Saison kam van Dijk für Southampton in zwölf Premier-League-Spielen zum Einsatz und gewann dabei etwa 73 Prozent seiner Zweikämpfe. Von allen Verteidigern der Liga, die mindestens 40 Zweikämpfe bestritten haben, ist das der zweitbeste Wert nach Stoke Citys Kurt Zouma. Außerdem gewann der 1,93 Meter große van Dijk knapp 74 Prozent seiner Kopfballduelle - der drittbeste Wert nach Zouma und Joel Matip.

Eben jener Matip wird nun wohl van Dijks Partner in Liverpools Innenverteidigung, außerdem stehen Klopp auf dieser Position noch Dejan Lovren und Ragnar Klavan zur Verfügung. "Van Dijk ist besser als alle Abwehrspieler, die Liverpool im Kader hat und wird in der Innenverteidigung sofort die Nummer eins sein", sagt Jamie Carragher, der jahrelang als Liverpools Abwehrchef fungierte.

"Er ist in der Luft besser als ich, er ist schneller als ich, er ist ruhiger am Ball als ich und er schießt keine Eigentore", schrieb Carragher auf Twitter und meinte damit nicht den 39-jährigen TV-Experten Carragher, sondern den ehemals als Innenverteidiger aktiven Carragher.

Klopps widersprüchliche Aussagen

In sportlicher Hinsicht ist der Transfer für Liverpool zum aktuellen Zeitpunkt die optimale Problemlösung. Moralisch ist er dagegen gleich in zweierlei Hinsicht fragwürdig. Der Transfer und sein Zustandekommen enttarnten Klopp und auch seinen Klub als durchaus meinungsflexibel. Man könnte auch sagen: Hochgradig opportunistisch.

2016, kurz bevor Manchester United Paul Pogba für 105 Millionen Euro verpflichtete, sagte Klopp einige interessante Sätze, die ihn wie einen Fußball-Romantiker erscheinen ließen. Zum Beispiel: "An dem Tag, an dem das Fußball ist, werde ich meinen Job nicht mehr machen." Oder auch: "Ich will das anders machen. Das würde ich sogar, wenn ich mehr Geld zur Verfügung hätte."

Nachdem Klopp den Transferrekord für einen Verteidiger um fast 30 Millionen Euro gebrochen hat, sagt er dagegen: "Wir bestimmen die Preise nicht, es ist der Markt. Die Liverpool-Fans sollten sich darüber keine Gedanken machen." Gedanken sollten sie sich aus seiner Sicht wohl auch besser nicht über das Zustandekommen des Transfers machen. Denn auch das ist fragwürdig.

Die teuersten Verteidiger der Geschichte © getty 1/22 Der FC Liverpool holt Virgil van Dijk vom FC Southampton und macht den Niederländer zum teuersten Verteidiger aller Zeiten. Hier gibt's die Charts... © getty 2/22 Eliaquim Mangala wechselte 2014 für 30,5 Millionen Euro vom FC Porto zu Manchester City. Das reicht schon nicht mehr für die Top 20. Die kommen jetzt... © getty 3/22 20.: Marquinhos konnte sich nach sechs Monaten beim AS Rom für 31,4 Millionen Euro Paris St. Germain anschließen © getty 4/22 19.: Danilo wechselte für 31,5 Millionen Euro vom FC Porto zu Real Madrid © getty 5/22 15.: Alessandro Nesta spielte bis 2002 für Lazio Rom. Danach schloss er sich für 35 Millionen Euro dem AC Mailand an © getty 6/22 15.: Victor Lindelöf (r.) verteidigte bis zu diesem Sommer für Benfica Lissabon. Jetzt soll er für 35 Millionen Euro die Defensive von Manchester United verstärken © getty 7/22 15.: Antonio Rüdiger wechselte für 35 Millionen Euro vom AS Rom zum FC Chelsea © getty 8/22 15.: Mats Hummels (r.) kehrte nach sieben erfolgreichen Jahren bei Borussia Dortmund für 35 Millionen Euro zu seinem Heimatklub FC Bayern zurück © getty 9/22 14.: Dani Alves (35,5 Millionen Euro) durfte ab 2008 für den FC Barcelona auflaufen. Zuvor konnte er mit dem FC Sevilla zwei Mal die Europa League gewinnen © getty 10/22 13.: Luke Shaw (r.) wechselte 2014 für 37,5 Millionen Euro vom FC Southampton zu Manchester United © getty 11/22 12.: Eric Bailly (r.) trug 18 Monate das Trikot des FC Villarreal. Im Jahr 2016 war er Manchester United 38 Millionen Euro wert © getty 12/22 11.: Javi Martinez (l.) spielte sechs Jahre für Athletic Bilbao. 2012 verpflichtete der FC Bayern ihn für 40 Millionen Euro © getty 13/22 10.: Shkodran Mustafi läuft seit einem Jahr für den FC Arsenal auf. Die Gunners überwiesen dem FC Valencia 41 Millionen Euro © getty 14/22 9.: Lilian Thuram (l.) wechselte 2001 für 41,5 Millionen Euro vom FC Parma zu Juventus Turin © getty 15/22 8.: Thiago Silva verteidigte drei Jahre für den AC Mailand. Seit 2012 verstärkt er die Abwehr von Paris St. Germain - für 42 Millionen Euro Ablöse © getty 16/22 7.: Nicolas Otamendi wechselte 2015 für 44,6 Milllionen Euro vom FC Valencia zu Manchester City © getty 17/22 6.: Nach zwei Jahren bei Leeds United stand der Abschied von Rio Ferdinand fest. Der Innenverteidiger wechselte 2002 für 46 Millionen Euro zu Manchester United © getty 18/22 5.: David Luiz (49,5 Millionen Euro, r.) verabschiedete sich 2014 vom FC Chelsea. Er lief danach zwei Jahre für Paris St. Germain auf, ehe er zum FC Chelsea zurückkehrte © getty 19/22 4.: Nach über sechs Jahren bei Tottenham trägt Kyle Walker ab diesem Sommer das Trikot von Manchester City. Die Ablösesumme beträgt 51 Millionen Euro © getty 20/22 3.: John Stones (r.) kam letztes Jahr vom FC Everton zu Manchester City und kostete 55,6 Millionen Euro © getty 21/22 2.: Benjamin Mendy ist die neue Nummer eins im Ring. Er wechselt für rund 57,5 Millionen Euro von Monaco zu Manchester City © getty 22/22 1.: Virgil van Dijk wechselt vom FC Southampton zum FC Liverpool. 84,5 Millionen Euro sind Jürgen Klopps Klub die Dienste des Niederländers wert

Liverpools fragwürdiges Verhalten

Bereits im Frühjahr soll sich Klopp erstmals mit van Dijk getroffen haben. Da dieser aber noch bis 2022 in Southampton unter Vertrag stand und sein Klub die Kontaktaufnahme nicht gestattet hatte, war das nicht zulässig. Southampton beschwerte sich daraufhin bei der Premier League und Liverpool entschuldigte sich in einem offiziellen Statement, in dem es hieß: "Wir können bestätigen, dass wir jegliches Interesse an dem Spieler zu den Akten gelegt haben."

Van Dijk wollte sich damit aber nicht abfinden und bekräftigte seinen Wechselwunsch, Southampton schmetterte diesen jedoch ab - zumindest für den Sommer, als Liverpool lediglich kolportierte 70 Millionen Euro bot. Die 84,5 Millionen nun reichten Southampton, bereits in den vergangenen drei Premier-League-Spielen kam van Dijk nicht mehr zum Einsatz. Wahrscheinlich verhandelte er in dieser Zeit seinen Vertrag mit Liverpool, der ihm über zehn Millionen Euro pro Jahr einbringt und bis 2023 gültig ist.

Der englische Daily Telegraph nennt den Transfer "Triumph und Befreiung" für Klopp. Sportlich ist er das zweifelsohne, moralisch jedoch nicht.