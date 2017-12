Wo wird Arsenal gegen Newcastle United im Livestream übertragen?

Premier League Leicester -

Am 18. Spieltag der Premier League empfängt der FC Arsenal Aufsteiger Newcastle United. Die Gunners müssen im Heimspiel einen Dreier holen, Newcastle benötigt jeden Zähler für den Klassenerhalt. SPOX verrät Euch, wo ihr die Partie live verfolgen könnt.

Für die Teams in der Premier League geht es in diesen Tagen Schlag auf Schlag. Am Mittwoch musste der FC Arsenal noch im Derby bei West Ham United im Londoner Osten antreten, Newcastle United unterlag am selben Abend im heimischen St. James' Park dem FC Everton.

Der Aufsteiger hat nach der 0:1-Pleite gegen die Toffees nur noch einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Nach einem kurzen Hoch zu Saisonbeginn wurden die Magpies in den letzten zwei Monaten nach unten durchgereicht. Drei der vier Teams, die noch hinter dem Team von Rafael Benitez stehen, konnten unter der Woche punkten.

Die Gunners um Mesut Özil ließen überraschend Federn und kamen gegen kompakt verteidigende Hammers nicht über ein 0:0 hinaus. Mit Newcastle wartet nun drei Tage später schon das nächste Team aus der unteren Tabellenhälfte.

Wann und wo findet FC Arsenal gegen Newcastle United statt?

Partie FC Arsenal - Newcastle United Anpfiff Samstag, 16. Dezember um 16 Uhr Stadion Emirates Stadium, London

Wo gibt es FC Arsenal gegen Newcastle United im Livestream?

Weder wird das Spiel im frei empfangbaren Fernsehen, noch im Pay-TV übertragen. Dafür bietet der Streaming-Dienst DAZN den 18. Spieltag der Premier League im Livestream an.

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in D/AT/CH Keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Sport-Streaming-Dienst, der Euch ständig mit Partien der europäischen Topligen versorgt. Außerdem könnt ihr Euch ab 40 Minuten nach Spielschluss alle Bundesliga- und Zweitliga-Highlights anschauen.

Auch im US-Sport ist DAZN am Start und hat regelmäßig Spiele der NFL, NBA, NHL und MLB im Programm.

Nach einem kostenlosen Probemonat kostet DAZN 9,99€ im Monat.

FC Arsenal gegen Newcastle United im Liveticker

Wer den Livestream der Partie nicht sehen kann, hat die Möglichkeit das Spiel im Liveticker bei SPOX zu verfolgen.

Infos zum Spiel

Newcastle wartet seit acht Spielen auf einen Sieg und konnte nur eines der letzten zwölf Ligaspiele für sich entscheiden.

Arsenal ist in der englischen Woche von Burnley und Tottenham überholt worden und rangiert jetzt auf Platz 7. Allerdings hat die Mannschaft von Arsene Wenger auch nur einen Zähler Rückstand auf Platz vier.