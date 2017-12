FC Arsenal gegen FC Liverpool im Livestream verfolgen: Alle Infos zu Übertragung und Partie

Premier League Arsenal -

Am 19. Spieltag der Premier League empfängt der FC Arsenal zum Topspiel des Wochenendes den FC Liverpool. Während die Gunners auf Revanche aus sind, wollen die Reds Platz vier behaupten. SPOX verrät euch, wo ihr das Spiel live sehen könnt und was ihr zur Partie wissen müsst.

4:0 hieß es am Ende, Arsenal bekam während des gesamten Spiels am dritten Spieltag keinen Fuß auf den Boden und ging in Anfield unter. Seitdem hat sich bei den Gunners aber einiges getan. Die Londoner haben ihren schwachen Saisonstart überwunden und sind spätestens nach dem Prestige-Sieg gegen Tottenham voll im Rennen um die Champions-League-Plätze dabei.

Vor dem Duell mit dem FC Liverpool hat Arsenal einen Zähler Rückstand auf die Reds, die derzeit auf Platz vier stehen. Das Spiel kurz vor Weihnachten verspricht Spannung aber auch Spektakel. Seit Jürgen Klopp Cheftrainer in Liverpool ist, fielen in den Duellen mit Arsenal immer mindestens vier Tore, Klopps Team erzielte dabei immer mindestens drei der Treffer und holte drei Siege sowie ein Remis in vier Begegnungen.

Wann und wo findet FC Arsenal gegen FC Liverpool statt?

Partie FC Arsenal - FC Liverpool Anpfiff Freitag, 22. Dezember um 20:45 Uhr (MEZ) Stadion Emirates Stadium, London

Wo gibt es FC Arsenal gegen FC Liverpool im Livestream?

Weder wird das Spiel im frei empfangbaren Fernsehen, noch im Pay-TV übertragen. Dafür bietet der Streaming-Dienst DAZN den 19. Spieltag der Premier League im Livestream an.

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in D/AT/CH Keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Sport-Streaming-Dienst, der Euch ständig mit Partien der europäischen Topligen aus England, Spanien, Frankreich und Itallien versorgt. Außerdem könnt ihr Euch ab 40 Minuten nach Spielschluss alle Bundesliga- und Zweitliga-Highlights anschauen.

Auch im US-Sport ist DAZN am Start und hat regelmäßig Spiele der NFL, NBA, NHL und MLB im Programm. Des Weiteren könnt ihr die Darts-WM live sehen, oder ausgewählte Boxkämpfe.

Nach einem kostenlosen Probemonat kostet DAZN 9,99€ im Monat.

FC Arsenal gegen FC Liverpool im Liveticker

Wer den Livestream der Partie nicht sehen kann, hat die Möglichkeit das Spiel im Liveticker bei SPOX zu verfolgen.

Fakten zum Spiel

Klopp muss weiter auf Joel Matip, Alberto Moreno und Nathaniel Clyne verzichten. Bei den Gunners fehlt Laurent Koscielny gesperrt und Shkodran Mustafi sowie Olivier Giroud und Aaron Ramsey verletzungbedingt.