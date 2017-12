Premier League im Livestream: Wo kann ich Southampton gegen Arsenal live sehen?

Premier League Southampton -

Arsenal Premier League Liverpool -

Everton Premier League Man United -

Man City Premier League Huddersfield -

Chelsea Premier League Crystal Palace -

Watford (DELAYED) Premier League Burnley -

Stoke (DELAYED) Premier League West Ham -

Arsenal Premier League Liverpool -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Newcastle -

Everton (DELAYED) Premier League Southampton -

Leicester (DELAYED) Premier League Man United -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Man City (DELAYED) Premier League Tottenham -

Brighton (DELAYED) Premier League Leicester -

Crystal Palace Premier League Arsenal -

Newcastle Premier League Man City -

Tottenham Premier League Chelsea -

Southampton (Delayed) Premier League Stoke -

West Ham (Delayed) Premier League Brighton -

Burnley (DELAYED) Premier League Watford -

Huddersfield (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Man United Premier League Bournemouth -

Liverpool Premier League Everton -

Swansea Premier League Arsenal -

Liverpool Premier League Everton -

Chelsea Premier League Man City -

Bournemouth Premier League Leicester -

Man United Premier League Brighton -

Watford (DELAYED) Premier League West Ham -

Newcastle (DELAYED) Premier League Swansea -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League Stoke -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Huddersfield (DELAYED)

Am 16. Spieltag gastiert der FC Arsenal beim FC Southampton (Sonntag, 13 Uhr live auf DAZN und im Liveticker) und will sich für die jüngste Pleite gegen Manchester United rehabilitieren. Hier gibt es alle Infos zum Spiel und den Mannschaften sowie der Übertragung im Livestream und Ticker.

Bei nur einem Sieg aus den letzten sechs Ligapartien wurde Southampton zuletzt in der Tabelle durchgereicht und weist nur noch vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone auf. Gegen die Gunners hofft das Team von Mauricio Pellegrino auf den ersehnten Befreiungsschlag.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Premier League live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Arsenal darf sich derweil im Kampf um die Champions-League-Plätze keinen erneuten Ausrutscher erlauben. Zwar ging das Kräftemessen mit Manchester United am vergangenen Spieltag mit 1:3 verloren, dennoch können die Gunners auf die dort gezeigte Leistung mehr als aufbauen. Lediglich ManUnited-Keeper David de Gea verhinderte mit teils spektakulären Paraden den verdienten Lohn für einen spielerisch überzeugenden Auftritt.

Wann spielen Southampton und Arsenal gegeneinander?

Partie FC Southampton - FC Arsenal Anstoß Sonntag, 10. Dezember um 13 Uhr Stadion St. Mary's Stadium in Southamton

Wo kann ich Southampton gegen Arsenal im Livestream sehen?

Der Streaming-Service DAZN bringt euch ausgewählte Spiele der Premier League auf den heimischen PC, Smart-TV oder Smartphone, darunter auch die Partie zwischen Southampton und Arsenal.

Neben Spielen aus weiteren europäischen Spitzenligen wie der Serie A oder der Primera Division seht ihr bei DAZN als "Home of US-Sports" auch die Highlights aus der NBA, MLB oder NFL. Hier geht es zum kompletten DAZN-Programm.

Southampton gegen Arsenal im Liveticker verfolgen

Auch mit dem Liveticker von SPOX bleibt ihr während der Partie immer auf dem Laufenden.

Southampton fehlt ein Knipser

Bei nur 15 Treffern in ebenso vielen Partien ist die Problemzone der Saints schnell ausgemacht. Southampton fehlt ein echter Torjäger in vordester Front, Charlie Austin war in dieser Saison als treffsicherster Schütze bislang vier Mal erfolgreich. In den letzten sieben Ligaauftritten gelangen der Elf nur gegen Everton mehr als ein Treffer.

Zumindest kann Pellegrino gegen die Gunners auf seinen gesamten Kader zurückgreifen, Ex-Bayern-Spieler Pierre-Emil Höjbjerg wird sich wohl wie so oft in dieser Saison mit einem Platz auf der Bank bzw. Tribüne begnügen müssen.

Lacazette treffsicher, Wenger rotationsfreudig

Beim 6:0-Sieg in der Europa League gegen BATE Borissov setzte Arsene Wenger erneut auf totale Rotation und änderte seine Startelf im Vergleich zur Niederlage gegen die Red Devils auf allen elf Positionen. Auch wenn sich die B-Elf der Gunners gegen die Weißrussen teuer verkaufte, dürften in der Partie gegen Southampton sämtliche archivierten Kräfte wieder zurückkehren.

Lediglich hinter dem Einsatz von Shokdran Mustafi steht noch ein Fragezeichen, der DFB-Verteidiger musste in der letzten Ligapartie verletzt ausgewechselt werden. Für den deutschen Nationalspieler könnte Calum Chambers in die Elf rücken, der gegen seinen Ex-Verein besonders motiviert sein dürfte.

Alexandre Lacazette wird derweil wieder auf Torejagd gehen und will sein Trefferkonto, das bei acht Toren steht, weiter aufstocken. In Person von Alexis Sanchez und Ian Wright gibt es nur zwei Spieler, die in ihren ersten 15 Ligaspielen für die Gunners öfter einnetzten (9 Treffer) als der französische Nationalstürmer.

Die letzten Spiele zwischen Southampton und Arsenal

Saison Wettbewerb Paarung Ergebnis 2016/17 Premier League Southampton - Arsenal 0:2 2016/17 FA Cup Southampton - Arsenal 0:5 2016/17 League Cup Arsenal - Southampton 0:2 2016/17 Premier League Arsenal - Southampton 2:1 2015/16 Premier League Arsenal - Southampton 0:0 2015/16 Premier League Southampton - Arsenal 4:0

In der letzten Saison standen sich beide Teams gleich vier Mal gegenüber, nur im League Cup behielt Southampton das bessere Ende für sich. Nur in einem der letzten acht Vergleiche zwischen beiden Teams fielen auf beiden Seiten Treffer.