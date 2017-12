Liverpool empfängt Everton zum Merseyside-Derby: Alle Infos zum Livestream und Ticker

Premier League West Ham -

Liverpool

Es ist das Derby schlechthin in England. Am Sonntag (15.15 Uhr Uhr live auf DAZN) empfängt der FC Liverpool den FC Everton zum traditionsreichen Klassiker. Hier findet ihr alle Infos zum Spiel, den Mannschaften und der Übertragung der Partie im Livestream und -ticker.

Es steht das insgesamt 229. Spiel der beiden Vereine aus Liverpool an. Gastgeber ist dieses Mal der FC Liverpool, der mit mächtig Rückenwind an der Anfield Road antritt. Zuletzt feierte die Elf von Jürgen Klopp ein Schützenfest (7:0) gegen Spartak Moskau in der Champions League und in der Liga haben die Reds Tuchfühlung zu Rang drei. Beim Stadtrivalen läuft es nach dem Trainerwechsel in der Premier League etwas besser.

Wann und Wo findet Liverpool gegen Everton statt?

Partie FC Liverpool - FC Everton Anpfiff Sonntag,10 Dezember, 15.15 Uhr Stadion Anfield Road, Liverpool

Wo kann ich Liverpool gegen Everton sehen?

Der Streamingdienst DAZN zeigt die Partie live im Stream - wie viele andere Spiele der Premier League auch. Als "Netflix des Sports" bringt euch DAZN neben Spielen der Ligue 1, Serie A und Primera Division auch die Highlights des US-Sports aus der NBA, NFL und MLB auf den heimischen PC, Smart-TV oder Smartphone. Hier geht es zum kompletten DAZN-Programm.

© getty

Wo gibt es das Merseysidederby im Liveticker?

SPOX liefert Euch zu allen Partien der englischen Liga den passenden Ticker. So auch zu diesem Derby.

Merseysidederby: Woher kommt der Name?

Den Namen erhielt das Derby aufgrund der Heimat beider Klubs im Landkreis Merseyside in Liverpool. Oft und vor allem früher wurde das Spiel auch als "Friendly Derby" bezeichnet, da sich in vielen Familien in Liverpool sowohl blaue als auch rote Fans fanden und finden. Es gibt auch kein klassisches Einzugsgebiet der Klubs. Religion spielt, anders als beim Old Firm in Glasgow, ebenfalls keine Rolle.

Die letzten Duelle zwischen Liverpool und Everton

Anhänger der Roten werden sich gerne an die abgelaufene Saison erinnern. Auswärts reichte ein 1:0 zum Jubeln. An der Anfield Road gelang ein 3:1-Erfolg. Rückblickend haben die Spieler, das zeigt dieses Video, gut lachen.

Statistik des Derbys

Fans des FC Everton haben eine lange Leidenszeit. Die Toffees warten wettbewerbsübergreifend seit 2010 auf einen Erfolg gegen den Stadrivalen (2:0 in der Liga).

Datum Partie Wettbewerb Ergebnis 01.4.2017 Liverpool - Everton Premier League 3:1 19.12.2016 Everton - Liverpool Premier League 0:1 20.4.2016 Liverpool - Everton Premier League 4:0 4.10.2015 Everton - Liverpool Premier League 1:1 7.2.2015 Everton - Liverpool Premier League 0:0 27.9.2014 Liverpool - Everton Premier League 1:1 28.1.2014 Liverpool - Everton Premier League 4:0 23.11.2013 Everton - Liverpool Premier League 3:3 5.5.2013 Liverpool - Everton Premier League 0:0 28.10.2012 Everton - Liverpool Premier League 2:2 14.4.2012 Everton - Liverpool FA Cup 1:2 13.3.2012 Liverpool - Everton Premier League 3:0 1.10.2011 Everton - Liverpool Premier League 0:2 16.1.2011 Liverpool - Everton Premier League 2:2 17.10.2010 Everton - Liverpool Premier League 0:2

Insgesamt sind beide Teams 228 mal aufeinander getroffen. Liverpool gewann 91 Spiele, Everton hat 66 Siege vorzuweisen. 71 mal trennten sich die Teams mit einem Remis. Seit der Saison 1962-63 gibt es das Duell in der höchsten Spielklasse ohne Unterbrechung.

Merseyside- und Revierderby im Kloppcheck

Aktuelle Ausfälle bei Liverpool und Everton

Beim Klopp-Klub werden vorraussichtlich nur die Abwehrspieler Alberto Moreno und Nathaniel Clyne fehlen. Auf Seiten der Blauen fehlt der langzeitverletzte Innenverteidiger Ramiro Funes Mori genau wie Seamus Coleman (Beinbruch). Bei Mittelfeldmotor Ross Barkley wird es mit der Oberschenkelblessur knapp. Yannick Bolasie ist ob seines Kreuzbandrises keine Option.

Statistiken zum Merseyside-Derby